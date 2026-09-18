Novi DSS dhe Monarkistët dorëzojnë listën “Autentična desnica” në RIK për zgjedhjet e 25 tetorit
Miloš Jovanović falënderoi akademikët Kosta Čavoški dhe Matija Bećković, politologun Aleksandar Pavić dhe analistin Dragomir Anđelković; RIK-u vendos për vlefshmërinë e listës brenda afatit ligjor
Përfaqësuesit e Novi DSS (Demokratska stranka Srbije e Re) dhe të Monarkistëve i dorëzuan sot Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK) listën zgjedhore “Autentična desnica” për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit.
Listën e kanë mbështetur me nënshkrime më shumë se 10.600 qytetarë. RIK-u do të vendosë për vlefshmërinë e saj brenda afatit ligjor.
Pas dorëzimit, kryetari i Novi DSS, Miloš Jovanović, falënderoi figurat publike që e mbështetën listën: akademikët Kosta Čavoški dhe Matija Bećković, politologun Aleksandar Pavić, analistin Dragomir Anđelković dhe të tjerë.
“Autentična desnica” paraqitet në garën zgjedhore të tetorit si lista e së djathtës autentike, me Novi DSS-in dhe Monarkistët në radhët e saj.
Burimi: Danas
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