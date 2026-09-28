«Shuffle Along» ribashkohet pas 10 vjetësh: koncerti i yjeve të Broadway-t do të transmetohet në PBS në 2027
Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Billy Porter dhe pjesa më e madhe e kastit origjinal të vitit 2016 u rikthyen në skenë në Rose Theater të Lincoln Center-it — regjistrimi po kapet për serinë «Great Performances» të PBS-së
Dashuria do të gjejë një rrugë — edhe drejt televizionit. Koncerti ribashkimor i «Shuffle Along»-ut, produksioni i 10-vjetorit të muzikalit që i dha shkëndijë Harlem Renaissance-it, do të transmetohet në televizion dhe do të jetë i disponueshëm në streaming në 2027, siç njofton Playbill.
Surpriza u zbulua mbi skenë mbrëmjen e 27 shtatorit, në Rose Theater të Lincoln Center-it: të dyja koncertet ribashkimore, të mbajtura më 27 dhe 28 shtator, po regjistrohen për serinë «Great Performances» të PBS-së, e cila ka fituar çmimin Tony për transmetimet e saj teatrore. Data e transmetimit dhe vendi i regjistrimit në kalendarin 2027 të serisë do të shpallen më vonë.
Në koncerte merr pjesë pjesa më e madhe e kastit origjinal të produksionit të Broadway-t të vitit 2016, që rikthehet në rolet e tyre: Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Billy Porter, Adrienne Warren, Brandon Victor Dixon, Brooks Ashmanskas, Amber Iman, Darius de Haas, JC Montgomery, Arbender J. Robinson dhe Christian Dante White, së bashku me ansamblin Afra Hines, Curtis Holland, Adrienne Howard, Erin N. Moore, Janelle Neal, Karissa Royster, Pamela Yasutake dhe Richard Riaz Yoder. Norm Lewis zëvendëson anëtarin origjinal Joshua Henry; shfaqjet përfshijnë edhe Lamont Brown dhe Lisa La Touche.
«Shuffle Along» origjinal, me muzikën e Eubie Blake dhe Noble Sissle, debutoi në Broadway në 1921 dhe ishte hiti i parë komercial me kast dhe ekip krijues tërësisht afro-amerikan — një pikënisje për epokën e lulëzimit të kreativitetit me ngjyrë në Amerikë. Versioni i vitit 2016, me regji të George C. Wolfe dhe koreografi të Savion Glover-it, u luajt në Music Box Theatre për 38 preview dhe 100 shfaqje. Ribashkimi, i drejtuar nga Wolfe me pjesëmarrjen e Glover-it si koreograf, është pjesë e festivalit «Legacies of San Juan Hill» të Lincoln Center-it.
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