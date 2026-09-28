ELSTAT: familja mesatare greke shpenzoi 1.820 euro në muaj në 2025 — ushqimi dhe strehimi “hanë” mbi gjysmën e buxhetit të më të varfërve
Nëntitulli i Artikullit në Shkurt: Sipas Anketës së Buxhetit Familjar 2025, shpenzimet mujore u rritën me 95,66 euro (+5,5%) krahasuar me 2024-in. Qiramarrësit shpenzojnë 23,4% të buxhetit vetëm për strehim, ndërsa 20%-shi më i varfër i popullsisë i dedikon 54,4% të shpenzimeve ushqimit dhe strehimit.
Shpenzimet mujore të familjes mesatare greke arritën në 1.820,20 euro në vitin 2025, nga 1.724,54 euro një vit më parë — një rritje prej 95,66 eurosh në muaj ose 5,5% në terma nominalë, siç tregojnë të dhënat e Anketës së Buxhetit Familjar të ELSTAT-it, të publikuara nga Newsit. Në terma realë, pas zbritjes së inflacionit, rritja është 2,9%.
Tri zëra thithin gati gjysmën e buxhetit: ushqimi dhe pijet joalkoolike 371,20 euro (20,4%), strehimi 268,12 euro (14,7%) dhe transporti 247,93 euro (13,6%), raporton Newsit bazuar në të dhënat e ELSTAT-it. Për qiramarrësit, pesha e strehimit është edhe më e rëndë: 23,4% e shpenzimeve mujore shkon për banesën, prej të cilave 17,3% vetëm për qiranë.
Hendeku social thellohet: 20%-shi më i varfër i popullsisë i kushton ushqimit dhe strehimit 54,4% të shpenzimeve totale, kundrejt 34,5% që shpenzon 20%-shi më i pasur — një diferencë prej rreth 20 pikësh përqindjeje, sipas ELSTAT-it.
Dallimet rajonale janë të mëdha: në Atikë shpenzimet arrijnë 2.081,78 euro në muaj (+14,4% mbi mesataren kombëtare), ndjekur nga Egjeu i Jugut me 1.997,11 euro, ndërsa në Greqinë Qendrore zbresin në 1.372,96 euro. Familjet urbane shpenzojnë mesatarisht 1.892,86 euro në muaj, kundrejt 1.386,11 eurove të atyre rurale, njofton Newsit.
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