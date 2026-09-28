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28 Sht 2026
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ELSTAT: familja mesatare greke shpenzoi 1.820 euro në muaj në 2025 — ushqimi dhe strehimi “hanë” mbi gjysmën e buxhetit të më të varfërve Zjarr i madh në Nea Ionia: flakët përfshijnë pallatin nga kafeneja në katin përdhe, evakuohen banorët Trump do të mbajë tubim në Ohio më 3 tetor, përpara garës së ngushtë për Senatin Turizmi “eco”, FSHZH lidh kontratën 2.4 mln euro për glamping, tree houses e park aventure në Belsh «Shuffle Along» ribashkohet pas 10 vjetësh: koncerti i yjeve të Broadway-t do të transmetohet në PBS në 2027
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Greqia

ELSTAT: familja mesatare greke shpenzoi 1.820 euro në muaj në 2025 — ushqimi dhe strehimi “hanë” mbi gjysmën e buxhetit të më të varfërve

Nëntitulli i Artikullit në Shkurt: Sipas Anketës së Buxhetit Familjar 2025, shpenzimet mujore u rritën me 95,66 euro (+5,5%) krahasuar me 2024-in. Qiramarrësit shpenzojnë 23,4% të buxhetit vetëm për strehim, ndërsa 20%-shi më i varfër i popullsisë i dedikon 54,4% të shpenzimeve ushqimit dhe strehimit.

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Sheshi Syntagma në Athinë. Sipas ELSTAT-it, familja mesatare greke shpenzoi 1.820 euro në muaj në vitin 2025.

Shpenzimet mujore të familjes mesatare greke arritën në 1.820,20 euro në vitin 2025, nga 1.724,54 euro një vit më parë — një rritje prej 95,66 eurosh në muaj ose 5,5% në terma nominalë, siç tregojnë të dhënat e Anketës së Buxhetit Familjar të ELSTAT-it, të publikuara nga Newsit. Në terma realë, pas zbritjes së inflacionit, rritja është 2,9%.

Tri zëra thithin gati gjysmën e buxhetit: ushqimi dhe pijet joalkoolike 371,20 euro (20,4%), strehimi 268,12 euro (14,7%) dhe transporti 247,93 euro (13,6%), raporton Newsit bazuar në të dhënat e ELSTAT-it. Për qiramarrësit, pesha e strehimit është edhe më e rëndë: 23,4% e shpenzimeve mujore shkon për banesën, prej të cilave 17,3% vetëm për qiranë.

Hendeku social thellohet: 20%-shi më i varfër i popullsisë i kushton ushqimit dhe strehimit 54,4% të shpenzimeve totale, kundrejt 34,5% që shpenzon 20%-shi më i pasur — një diferencë prej rreth 20 pikësh përqindjeje, sipas ELSTAT-it.

Dallimet rajonale janë të mëdha: në Atikë shpenzimet arrijnë 2.081,78 euro në muaj (+14,4% mbi mesataren kombëtare), ndjekur nga Egjeu i Jugut me 1.997,11 euro, ndërsa në Greqinë Qendrore zbresin në 1.372,96 euro. Familjet urbane shpenzojnë mesatarisht 1.892,86 euro në muaj, kundrejt 1.386,11 eurove të atyre rurale, njofton Newsit.

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