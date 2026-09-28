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Greqia

Zjarr i madh në Nea Ionia: flakët përfshijnë pallatin nga kafeneja në katin përdhe, evakuohen banorët

Nëntitulli i Artikullit në Shkurt: Një zjarr i madh përfshiu një pallat në Nea Ionia të Athinës. Flakët u përhapën nga kafeneja në katin përdhe në të gjitha katet e pallatit, duke u përcaktuar si një nga zjarret më të mëdha të fundit në zonë.

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Pallati trekatësh në Nea Ionia i përfshirë nga flakët, pasi zjarri nisi nga kafeneja në katin përdhe. (Foto: Newsit)

Panik në orët e para të mëngjesit të së hënës në Nea Ionia të Athinës, ku një zjarr i madh përfshiu një pallat trekatësh, siç njofton Newsit. Flakët shpërthyen rreth orës 04:25 në një kafene (shisha bar) në katin përdhe të ndërtesës, në rrugën Kastamonis, dhe u përhapën me shpejtësi në katet e para, të dyta dhe të treta.

Njëra anë e pallatit, që numëron rreth 15 apartamente, u shkatërrua plotësisht, sipas raportimit të Newsit. Në vendngjarje mbërritën 18 zjarrfikës me 5 automjete, përfshirë edhe një automjet special me shkallë ajrore. Banorët e kateve të sipërme u evakuuan — disa prej tyre dolën përmes tarracës, pasi flakët dhe tymi u kishin bllokuar rrugën. “Nuk mundëm të merrnim frymë. Po të mos kishim dalë në tarracë, nuk e di si do të kishim mbijetuar”, tha një banore për Newsit.

Sipas dëshmitarëve okularë, cituar nga ProtoThema, para se të shpërthente zjarri u dëgjua një shpërthim nga kati përdhe. Shërbimi zjarrfikës po heton shkaqet, mes pistave të një bombole gazi ose zjarrvënieje të qëllimshme. Kontrollet vijojnë për të përjashtuar mundësinë e personave të bllokuar brenda.

Kafeneja ku nisi zjarri nuk është e panjohur për policinë: në shkurt të vitit 2023 aty ndodhi një episod me të shtëna me armë zjarri, siç shkruan Newsit, ndërsa ProtoThema raporton se viktima ishte një 37-vjeçar shqiptar, i qëlluar nga një bashkatdhetar pas një sherri.

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