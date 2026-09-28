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Amerika

Trump do të mbajë tubim në Ohio më 3 tetor, përpara garës së ngushtë për Senatin

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Donald Trump në një fjalim publik. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Presidenti Donald Trump do të udhëtojë në Ohio më 3 tetor për një tubim zgjedhor në Butler High School në Vandalia, në kohën kur fushata për zgjedhjet e mesmandatit po nxehet në këtë shtet kyç.

Tubimi, i njoftuar nga Komiteti Kombëtar Republikan, do të fillojë në orën 17:30, ndërsa Trump pritet të flasë në orën 19:00, siç njofton The Columbus Dispatch.

Vizita vjen në kulmin e një gare të ashpër për Senatin e SHBA mes republikanit Jon Husted dhe ish-senatorit Sherrod Brown — një garë, rezultati i së cilës mund të vendosë se cila parti do të kontrollojë Senatin për pjesën tjetër të mandatit të Trump-it. Sondazhet e paraqesin garën si të barabartë, duke i shtyrë republikanët dhe demokratët të derdhin miliona dollarë reklama në Ohio.

Guvernatori Mike DeWine e emëroi Husted në Senat pasi JD Vance u bë nënkryetar në vitin 2025. Fituesi më 3 nëntor do të shërbejë dy vitet e fundit të mandatit të Vance.

Në fletëvotim është edhe një garë e ngushtë për guvernator mes republikanit Vivek Ramaswamy — i cili kandidoi për president kundër Trump dhe kaloi dy muaj në Departamentin e Efiçiencës Qeveritare të administratës së tij — dhe demokrates Dr. Amy Acton.

Nuk është ende e qartë se cilët kandidatë dhe zyrtarë të zgjedhur do të shfaqen në tubim me Trump-in.

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