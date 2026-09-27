Një hat-trick i Milan Iloski i jep Philadelphia Union fitoren historike 4-2
Milan Iloski shënoi një hat-trick të shkëlqyer dhe udhëhoqi Philadelphia Union në fitoren 4-2 ndaj Orlando City në Subaru Park, duke e zgjatur serinë pa humbje të klubit në rekord të brendshëm—12 ndeshje, me 10 fitore dhe 2 barazime. Klubi u fut edhe në historinë e MLS-it për formën e jashtëzakonshme pas Kupës së Botës 2026: me 32 pikë në 12 ndeshjet e fundit, Union barazojnë rekordin për më shumë pikë në një periudhë 12-ndeshjesh në historinë e ligës, të njëjtën shifër që arriti Seattle Sounders FC në 2018.
Siç raporton mlssoccer, tre nga lojtarët e akademisë së klubit—Cavan Sullivan, Neil Pierre dhe Frankie Westfield—bënë debutimet e tyre me përfaqësuesen e SHBA-së në fitoren 4-1 ndaj Perusë. Për trajnerin në detyrë Ryan Richter, këta të rinj kanë qenë faktorë kyç në rikthimin e skuadrës: nga vendi i fundit në Konferencën Lindore para pushimit të Botërorit, Union janë ngjitur deri në vendin e gjashtë dhe janë në garë për një vend në fazën e playoff-it.
Iloski përmirësoi shifrat e sezonit në 16 gola dhe 6 asistime, duke u futur në bisedën për Këpucën e Artë të MLS-it. Ai u bë gjithashtu lojtari i tretë në historinë e klubit, pas Dániel Gazdag dhe Julián Carranza, që regjistron më shumë se një hat-trick në të njëjtin sezon; Iloski kishte shënuar edhe tri gola kundër Inter Miami CF në maj, përpara performancës së së shtunës.
Sipas mlssoccer, Philadelphia Union do të rikthehen në fushë më 10 tetor për të pritur Real Salt Lake në Subaru Park (19:30 ET, Apple TV), dhe në atë ndeshje pritet të jenë rikthyer edhe të gjithë lojtarët ndërkombëtarë të skuadrës.
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