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Amerika

Trump kthehet kundër kongresistes republikane Salazar: “zbutur” për kufirin?

Pasi kongresistja e Floridës tha në një reklamë fushate se zbatimi i ligjit të emigracionit “ka shkuar shumë larg”, Trump postoi raportin e Washington Post me votues hispanikë që vazhdojnë ta mbështesin atë — dhe ripostoi 13 sulme ndaj saj në X.

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Presidenti amerikan Donald Trump ka kthyer shpinën publikisht ndaj kongresistes republikane María Elvira Salazar, përfaqësueses së një distrikti në Miami të Floridës, pas një debati të ashpër brenda partisë mbi politikën e emigracionit, siç njofton Washington Examiner.

Gjithçka nisi kur Salazar publikoi një reklamë fushate në të cilën thoshte se zbatimi i ligjit të emigracionit nga administrata Trump kishte “shkuar shumë larg”. Trump fillimisht reagoi me ton të butë, duke e quajtur kongresisten “shumë të sjellshme”, por duke shtuar se ajo ishte “zbutur pak në kufi”.

Më pas u botua një raport i Washington Post me intervista të votuesve hispanikë në distriktin e Salazar, sipas të cilit ajo e kishte keqlexuar ndjesinë e tyre dhe se shumë prej tyre vazhdonin ta mbështesnin Trump-in. Trump postoi në rrjetet sociale një pamje të artikullit, duke e vënë theksin te konstatimet e raportimit.

Presidenti shkoi edhe më tej: ai ripostoi 13 postime në platformën X nga përdorues që e sulmonin Salazar-in, disa prej të cilëve i kërkuan Trump-it t’i tërhiqte mbështetjen apo të nxiste një sfidues republikan në primaret e ardhshme.

Zhvillimi vjen në një moment të ndjeshëm për kongresisten, pasi gara e saj është ngushtuar ndjeshëm këtë javë. Përplasja tregon thellimin e ndarjeve brenda republikanëve për qasjen ndaj emigracionit në prag të zgjedhjeve të mesmandatit.

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