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Mish

Mish viçi Stroganoff — receta klasike ruse me salcë kosi dhe kërpudha

Fesa të buta viçi në salcë kremoze me kërpudha dhe kos — gjella ruse që pushtoi botën, gati për 40 minuta.

· 2 min lexim
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Përbërësit (4 porcione):

  • 600 g mish viçi (fileto ose pjesë e butë), i prerë në fesa të holla
  • 250 g kërpudha, të prera në feta
  • 1 qepë e madhe, e prerë hollë
  • 2 thelpinj hudhre
  • 200 ml kos (ose salcë kosi)
  • 2 lugë gjelle miell
  • 2 lugë gjelle gjalpë + 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • 150 ml lëng mishi (supë)
  • 1 lugë çaji mustardë (opsionale)
  • kripë dhe piper i zi
  • majdanoz i freskët për servirje

Hapat e përgatitjes:

  1. Prit mishin në fesa të holla dhe thaje me letër kuzhine; rripi me kripë dhe piper.
  2. Ngroh vajin në një tigan të madh dhe skuq mishin në 2–3 grupe, nga rreth 1 minutë për anë; hiqe mënjanë.
  3. Në të njëjtin tigan shto gjalpin dhe skuq qepën 3–4 minuta; shto hudhrën dhe kërpudhat dhe gatuaj 5 minuta.
  4. Spërkat miellin, përziej 1 minutë, pastaj derdh lëngun e mishit duke përzier për të shmangur grumbullimet.
  5. Ule zjarrin, shto kosin dhe mustardën; kthe mishin në tigan dhe ziej 5–7 minuta në zjarr të ulët (mos e lër të vlojë pasi ke shtuar kosin).
  6. Rregullo kripën dhe piperin; shërbeje të ngrohtë me patate pure, oriz ose petë, spërkatur me majdanoz të freskët.

Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 25 minuta | Porcione: 4

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