Mish viçi Stroganoff — receta klasike ruse me salcë kosi dhe kërpudha
Fesa të buta viçi në salcë kremoze me kërpudha dhe kos — gjella ruse që pushtoi botën, gati për 40 minuta.
Përbërësit (4 porcione):
- 600 g mish viçi (fileto ose pjesë e butë), i prerë në fesa të holla
- 250 g kërpudha, të prera në feta
- 1 qepë e madhe, e prerë hollë
- 2 thelpinj hudhre
- 200 ml kos (ose salcë kosi)
- 2 lugë gjelle miell
- 2 lugë gjelle gjalpë + 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 150 ml lëng mishi (supë)
- 1 lugë çaji mustardë (opsionale)
- kripë dhe piper i zi
- majdanoz i freskët për servirje
Hapat e përgatitjes:
- Prit mishin në fesa të holla dhe thaje me letër kuzhine; rripi me kripë dhe piper.
- Ngroh vajin në një tigan të madh dhe skuq mishin në 2–3 grupe, nga rreth 1 minutë për anë; hiqe mënjanë.
- Në të njëjtin tigan shto gjalpin dhe skuq qepën 3–4 minuta; shto hudhrën dhe kërpudhat dhe gatuaj 5 minuta.
- Spërkat miellin, përziej 1 minutë, pastaj derdh lëngun e mishit duke përzier për të shmangur grumbullimet.
- Ule zjarrin, shto kosin dhe mustardën; kthe mishin në tigan dhe ziej 5–7 minuta në zjarr të ulët (mos e lër të vlojë pasi ke shtuar kosin).
- Rregullo kripën dhe piperin; shërbeje të ngrohtë me patate pure, oriz ose petë, spërkatur me majdanoz të freskët.
Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 25 minuta | Porcione: 4
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