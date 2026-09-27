Paralajmërim portokalli në Greqi: EMY përditëson buletinin e emergjencës — stuhi të forta sot në Thesali, Sporade, Evi dhe Kretë
Shira të rrëmbyeshëm dhe stuhi sot në Greqinë lindore e qendrore, erëra 7–8 bofor në Egje; fenomenet dobësohen në mbrëmje.
Shërbimi Meteorologjik Kombëtar i Greqisë (EMY) përditësoi këtë të dielë, 27 shtator, buletinin e emergjencës për motin e keq, siç njofton Newsit, duke lëshuar paralajmërim portokalli për shira të forta dhe stuhi që priten gjatë gjithë ditës së sotme.
Sipas buletinit të përditësuar të EMY-së, fenomenet më intensive do të godasin Thesalinë lindore, ishujt Sporade, Evinë dhe Kretën, si dhe rajonet e Beotisë, Fthiotidës dhe Kikladave perëndimore, raporton edhe Skai. Paralajmërimi portokalli mbetet në fuqi për këto zona.
Përveç reshjeve të rrëmbyeshme, priten erëra të forta me intensitet 7–8 bofor në Detin Egje, si dhe breshër në disa zona. Temperaturat maksimale do të luhaten midis 20 dhe 24 gradë Celsius.
Në Atikë, siç njofton Newsit, priten reshje të herëpashershme gjatë ditës, me përmirësim të kushteve pasdite, ndërsa fenomenet do të dobësohen gradualisht në mbrëmje në të gjithë vendin.
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