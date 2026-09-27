«Diasporican Abstraction» hapet në San Juan: mbi 50 artistë zënë gjithë Muzeun e Artit Bashkëkohor të Porto Rikos
Ekspozita më e madhe e vitit në Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico do të zgjasë deri më 28 mars 2027.
SAN JUAN – Ekspozita «Diasporican Abstraction: Identities Beyond Representation» u hap mbrëmjen e së shtunës, më 26 shtator 2026, në orën 19:00 lokale, në Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) në San Juan, duke zënë krejtësisht gjithë ndërtesën e muzeut, siç njofton 787 Daily.
Ekspozita mbledh mbi 50 artistë dhe kolektive nga gjenerata të ndryshme dhe eksploron abstraksionin përmes përvojave të migracionit, kujtesës, zhvendosjes, trupit, territorit dhe shkëmbimit kulturor. Sipas kuratorëve, diaspora nuk paraqitet si pasojë e shpërnguljes, por si një vend aktiv prodhimi kulturor — duke mbyllur kështu ndarjen midis artit të krijuar në Porto Riko dhe atij të artistëve puerto-rikanezë që jetojnë dhe krijojnë jashtë ishullit.
Kuratorë të ekspozitës janë Abdiel D. Segarra Ríos (kurator bashkëpunues) dhe Marianne Ramírez Aponte (kryekuratore dhe drejtore ekzekutive e MAC-it). Në mesin e emrave pjesëmarrës janë Zilia Sánchez, Rafael Ferrer, Olga Albizu, Gisela Colón, Lee Quiñones, Ángel Otero, Tony Bechara dhe Raphael Montañez Ortiz.
Ekspozita përfshin pikturë, skulpturë, instalacion, fotografi dhe performancë, me vepra që vijnë nga koleksioni i El Museo del Barrio në Nju Jork, nga koleksione private si dhe nga koleksioni i përhershëm i MAC-it. Ajo do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 28 mars 2027, siç raporton edhe Lunatica.
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