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Greqia

Zjarrfikësit: asnjë denoncim për erë gazi para shpërthimit në Plakë — kontrolle të reja në ndërtesat fqinje nga e hëna

Hetuesit shqyrtojnë skenarin e shkëndijës nga çelësi i dritës; trupi i 76-vjeçares u gjet në banjë; 10 ekspertë kundër zjarrekrimit në vendngjarje.

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Shërbimi i Zjarrfikësve deklaron se në regjistrat e tij nuk ka pasur asnjë denoncim paraprak për erë gazi për ndërtesën në Plakë, siç njofton Newsit — një detaj ky që ka dalë në pah nga hetimet e reja për shpërthimin.

Hetuesit po shqyrtojnë skenarin se shkëndija nga çelësi i dritës mund të ketë shkaktuar shpërthimin; trupi i gruas 76-vjeçare u gjet në banjë, siç raporton Newsit.

Në vendngjarje ndodhen 10 ekspertë kundër zjarrekrimit, të cilët po ekzaminojnë rrënojat për të përcaktuar shkakun e saktë.

Nga e hëna, siç njofton Newsit, do të fillojnë kontrollet e reja në ndërtesat fqinje për të vlerësuar gjendjen e tyre strukturore pas shpërthimit.

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