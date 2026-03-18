EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
BTC $71,624 ▼ -3.99% ETH $2,194 ▼ -6.19% XRP $1.4566 ▼ -4.79% SOL $89.8900 ▼ -5.42%
S&P 500 6,666 ▼0.75 % DOW 46,511 ▼1.03 % NASDAQ 22,314 ▼0.74 % NAFTA 94.92 ▼0.64 % ARI 4,890 ▼2.37 % S&P 500 6,666 ▼0.75 % DOW 46,511 ▼1.03 % NASDAQ 22,314 ▼0.74 % NAFTA 94.92 ▼0.64 % ARI 4,890 ▼2.37 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
18 Mar 2026
Hormuzi nuk është më çështje ushtarake, por çështje besimi. Trump heq dorë përkohësisht nga ligji shekullor i transportit detar për shkak të rritjes së kostove të karburantit Norvegji, 7 vite burg djalit të princeshës – Prokuroria kërkon dënimin e Marius Hoiby për përdhunim dhe dhunë sistematike Aleanca për Shqiptarët fiton gjyqin – vendimi konfirmon legjitimitetin e udhëheqjes së Arben Taravarit Cassano: Interi mund ta humbasë titullin vetëm nëse rikthen Inzaghin
Norvegji, 7 vite burg djalit të princeshës – Prokuroria kërkon dënimin e Marius Hoiby për përdhunim dhe dhunë sistematike

Prokurorët në Norvegji kanë kërkuar një dënim me shtatë vite e shtatë muaj burg për Marius Borg Hoiby, djalin e princeshës së kurorës. Ai akuzohet për 39 vepra penale, ku peshën më të rëndë e mbajnë katër raste të ndryshme përdhunimi të kryera ndër vite.

Prokurori i çështjes u shpreh prerë në sallën e gjyqit duke thënë se “vëmendja e madhe mediatike nuk mund të shërbejë si arsye për të ulur dënimin e të pandehurit”. Sipas dosjes hetimore, ngjarjet nisin që nga viti 2018 në rezidencat mbretërore dhe vijojnë me dhunë e abuzime të përsëritura deri në vitin 2024. Megjithatë, djali i princeshës i ka mohuar kategorikisht akuzat për përdhunim, duke pranuar vetëm disa episode dhune sporadike.

Prokuroria këmbëngul se ai ka thyer rreth 1 mijë herë urdhrin e mbrojtjes, veprim ky që tregon sipas tyre mungesë të plotë reflektimi. Ekspertët ligjorë theksojnë se pasojat e këtyre krimeve janë afatgjata për viktimat, ndaj kërkohet që ndëshkimi të jetë maksimal dhe pa asnjë tolerim.

Tashmë e gjithë vëmendja është te mbrojtja e cila do të japë argumentet e fundit përpara se gjykata të japë vendimin që mund të ndryshojë fatin e trashëgimtarit mbretëror.

 

