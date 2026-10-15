Novi Sad: pensionistët me të ardhurat më të ulëta marrin nga 20.000 dinarë ndihmë, trenat “Soko” kthehen në Petrovaradin
Kryebashkiaku Zharko Miqin njoftoi se rishikimi i buxhetit të qytetit siguron ndihmë të njëhershme prej 20.000 dinarësh për pensionistët me pensionet më të ulëta, e cila do të paguhet deri në fund të tetorit. U shpall edhe konkursi për blerjen e 70 banesave me kushte të favorshme, ndërsa trenat “Soko” nga e hëna ndalen sërish në Petrovaradin.
Kryetari i bashkisë së Novi Sadit, Zharko Miqin, deklaroi sot se me rishikimin e buxhetit të qytetit do të sigurohen mjete për një ndihmë të njëhershme prej 20.000 dinarësh për pensionistët me të ardhurat më të ulëta, siç njofton portali NS Uživo. Deklarata u bë në konferencën për media para fillimit të seancës së Asamblesë së qytetit, në rendin e ditës të së cilës ishte edhe propozimi i rishikimit të buxhetit.
Sipas Miqinit, ndihma do t’u paguhet pensionistëve që marrin pensione nën nivelin minimal më së voni deri në fund të tetorit, pa pritur fundin e vitit, falë mbushjes së mirë të buxhetit të qytetit. Rishikimi i propozuar është për mbi 300 milionë dinarë më i madh se buxheti i mëparshëm, ndërsa një nga arsyet kryesore të hartimit të tij është sigurimi i mjeteve shtesë për funksionimin e ndërmarrjes së transportit qytet JGSP “Novi Sad” dhe shlyerja e detyrimeve të saj.
Kryebashkiaku njoftoi gjithashtu se sot është shpallur konkursi për blerjen e 70 banesave në rrugën Momçila Tapavica, me kushte më të favorshme se ato të tregut dhe me mundësi pagese në 240 këste mujore, pa kufizim moshe për aplikantët. Prioritet do të kenë prindërit vetëushqyes me aftësi të kufizuara, prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta apo me aftësi të kufizuara dhe prindërit e fëmijëve me sëmundje të rënda, ndërsa në ndërtim janë edhe 76 banesa të tjera, për të cilat konkursi do të shpallet pas përfundimit të punimeve.
Sa i përket trafikut hekurudhor, Miqin njoftoi se trenat “Soko” nga e hëna do të ndalen sërish në stacionin e Petrovaradinit. Vendimi pasoi ankesat e qytetarëve pas hapjes së stacionit të ri tekniko-udhëtar në Rrugën e Rumenkës; qyteti, sipas tij, ka përforcuar disa linja autobusësh që lidhin stacionin e ri me pjesët e tjera të Novi Sadit dhe po shqyrton edhe zgjerimin e hapësirave të parkimit.
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