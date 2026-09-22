Tate Modern hap thirrjen e madhe për artistët e rinj: një vepër e re për muret e Tate Modern
Tate Collective arriti 200,000 anëtarë; një artist i ri 16–25 vjeç do të krijojë një punë që do të ekspozohet në Tate Modern në mars 2027 — hera e parë që një porosi e këtij programi futet brenda vetë galerisë
Tate ka lançuar një thirrje të madhe të hapur për artistët e rinj: një artist i moshës 16–25 vjeç, anëtar i Tate Collective, do të përzgjidhet për të krijuar një vepër të re që do të ekspozohet në muret e Tate Modern në mars 2027. Është hera e parë që një porosi e programit të thirrjeve të hapura të Tate Collective vendoset brenda vetë Tate Modern — deri tani programi ka ofruar platforma jashtë galerisë, në Londër dhe Liverpool, që nga viti 2018.
Njoftimi vjen për të shënuar arritjen e 200,000 anëtarëve të Tate Collective, skema falas e anëtarësimit për të rinjtë 16–25 vjeç, të cilën Tate e përshkruan si “programin më të popullarizuar në botë të anëtarësimit artistik për të rinjtë”. Anëtarët përfitojnë bileta ekspozitash me 5 paund, evente dhe mundësi kreative.
Artistët e ftuar duhet t’i përgjigjen historisë sociale të mural-making — pikturës murale — duke eksploruar se si murales mund të tregojnë histori, të bashkojnë komunitetet dhe të imagjinojnë të ardhme të ndryshme. Propozimi fitues do të zgjidhet nga një juri e kryesuar nga Rosalie Doubal, Kuratore e Lartë për Artin Ndërkombëtar në Tate.
Këtë verë, bashkëpunimi “Beyond Boundaries” i Tate Collective me Better Bankside komisionoi gjashtë artistë nën 25 vjeç për murale në shkallë të gjerë në Bankside, të frymëzuara nga Frida Kahlo. Porosia e re e kalon idenë nga rrugët te muret e galerisë.
“Ne duam që Tate të jetë një vend ku të rinjtë ndihen të mirëpritur, të përfaqësuar dhe të frymëzuar, por edhe të fuqizuar për të eksperimentuar dhe për të ndihmuar në formësimin e së ardhmes së vetë artit,” tha Karin Hindsbo, Drejtoreshë e Përkohshme e Tate.
Njoftimi përkon edhe me 10-vjetorin e Tate Modern Lates — eventeve falas pas orarit zyrtar, që kanë mbledhur 870,000 pjesëmarrës që nga nisja, me artistë e muzikantë si Trisha Brown Dance Company, London Symphony Orchestra, Joy Crookes, Celeste dhe Little Simz. Përvjetori do të shënohet më 30 tetor me një mbrëmje speciale: Shygirl do ta kthejë South Tank në “Club Shy”, Warp Records do të marrë Terrace Bar, ndërsa artistja Lakwena do të drejtojë një workshop bashkëpunues.
Thirrja e Tate Collective është e hapur për anëtarët 16–25 vjeç deri të mërkurën, më 14 tetor 2026; vepra e përzgjedhur do të ekspozohet në Tate Modern në mars 2027.
Burimi: FAD Magazine
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