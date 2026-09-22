«Clockwork» në Nju Jork: Sable Elyse Smith hap më 24 shtator ekspozitën e saj më të madhe në FLAG Art Foundation
Pas debutimit në The Contemporary Austin, artistja interdisiplinare e rikompozon ekspozitën për një hapësirë tre herë më të vogël — video, neon dhe skulpturë që hetojnë sistemet e pushtetit, burgosjen dhe survejimin.
Sable Elyse Smith, artistja amerikane interdisiplinare e njohur për hetimin e sistemeve të pushtetit përmes imazhit dhe gjuhës, sjell në Nju Jork solo-ekspozitën “Clockwork”. Ekspozita hapet më 24 shtator 2026 në FLAG Art Foundation, në Manhattan, dhe përbën prezantimin e saj më të madh në Nju Jork prej disa vitesh.
“Clockwork” debutoi në The Contemporary Austin, shfaqja më e madhe e artistes deri më sot në Teksas. Për hapësirën e FLAG-ut — rreth një e treta e madhësisë së asaj të Austin-it — ekspozita është rikompozuar enkas. Sipas revistës Surface, është hequr rrota kinetike 15-këmbëshe e ndërtuar me mobilie dhomash pritjeje burgjesh; në vend të saj, shfaqja mbështetet te një varësi e qëllimshme e rrallë, që i lejon videos, neonit dhe skulpturës të flasin mes tyre.
Në qendër të ekspozitës janë dy filmat “Laugh Track, Or Who’s That Peeking in My Window” dhe “skin suit”. Krahas skulpturës, neonit, fotografisë dhe tekstit, Smith vazhdon hetimin e sistemeve që përcaktojnë jetën amerikane — burgosjen, survejimin, imazhet dhe sistemet gjuhësore. Ajo shndërron objekte dhe gjuhë vizuale të sistemeve të burgosjes në kontekste të reja: “Shtetet e Bashkuara” është një tjetër mënyrë për të thënë “sistem burgosjeje”, thotë ajo në intervistën për Surface.
Lajmi u publikua fillimisht më 21 shtator 2026 nga revista Surface, me autore Sofia Quintero, bazuar në intervistë me artisten.
Burimi: Surface
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