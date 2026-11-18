Nvidia sqaron kushtet e garancive për qendrat e të dhënave: garancia nis vetëm pasi klienti siguron vetë financimin
Drejtoresha e përkohshme ekzekutive e Nvidia-s, Colette Kress, ka sqaruar se garancitë e kompanisë për kreditë e "neocloud"-eve hyjnë në fuqi vetëm pasi klienti ka siguruar financimin, ka ndërtuar objektin dhe ka instaluar pajisjet e Nvidia-s, ndërsa kompania paralajmëron se në të ardhmen do të jetë shumë më përzgjedhëse.
Nvidia ka sqaruar për herë të parë publikisht kushtet e garancive të saj gjigante për kreditë e qendrave të të dhënave, duke theksuar se garancia nuk do të thotë se kompania vetë po financon projektet. Siç raporton TechCrunch, sqarimi u bë në komentin tremujor financiar të kompanisë dhe u shpjegua nga drejtoresha e përkohshme ekzekutive Colette Kress gjatë konferencës me analistët të martën.
Sipas Kress, garancia hyn në fuqi vetëm pasi klienti ka siguruar vetë financimin përmes kapitalit ose borxhit, ka përgatitur objektin dhe ka instaluar pajisjet e Nvidia-s. “Nëse e gjithë kjo fillon dhe, fatkeqësisht, ata vonohen ose kanë vështirësi në ndërtim, garancia jonë nuk ekziston më”, tha ajo, duke shtuar se ky nuk është ndryshim politike, por sqarim i kushteve ekzistuese — kushte që, siç vë në dukje TechCrunch, nuk ishin bërë kurrë publike më parë.
Marrëveshja më e madhe e këtij lloji është garancia prej 105 miliardë dollarësh për kampusin e qendrës së të dhënave PORTS-Pike të OpenAI në Ohio, e njoftuar në gusht, në këmbim të së cilës OpenAI u zotua se kampusi do të përdorë ekskluzivisht pajisje të Nvidia-s. Nën drejtimin e Jensen Huang, kompania investoi në mënyrë agresive te startup-et e inteligjencës artificiale dhe te “neocloud”-et, ndërsa raporte që kompania nuk i ka konfirmuar thonë se Kress kishte kundërshtuar marrëveshjet gjithnjë e më ambicioze të Huang dhe e kishte ulur garancinë për projektin e OpenAI nga 250 në 105 miliardë dollarë.
Kress bëri të qartë se Nvidia nuk po heq dorë nga mbështetja për ndërtimin e qendrave të reja të të dhënave, por do të jetë shumë më përzgjedhëse: disponueshmëria e tokës, e energjisë dhe e strukturës së objektit mbetet përparësi kryesore për ndihmë, ndërsa llojet e kompanive që do të ndihmohen financiarisht do të shqyrtohen me shumë kujdes.
Sqarimi vjen në një moment presioni për kompaninë: rreth 197 mijë persona, mes tyre edhe Elon Musk, nënshkruan gjatë fundjavës një peticion që kërkon rikthimin e Huang, ndërsa Nvidia raportoi të martën fitim neto prej 64.9 miliardë dollarësh për tremujorin e tretë, nga 59.7 miliardë në tremujorin e mëparshëm.
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