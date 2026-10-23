Olympiacos shpërdoron epërsinë prej 16 pikësh: Fenerbahçe fiton 64-61 në Athinë në sekondat e fundit
Skuadra e Bartzokas, pa Fournier, Montero dhe Dorsey, kryesoi 59-51 tetë minuta para fundit, por nuk shënoi në tre minutat e fundit; Vezenkov humbi trepikëshin e barazimit në sekondën e fundit.
Olympiacos pësoi mbrëmjen e së premtes humbjen e parë në shtëpi në këtë sezon të EuroLeague, pasi u mposht 61-64 nga Fenerbahçe në “Sunel Arena” të Athinës, në ndeshjen e javës së shtatë. Siç njofton Eurohoops, skuadra turke përmbysi një disavantazh prej 16 pikësh dhe e vendosi ndeshjen në minutën e fundit.
Të kuqtë e Pireut, që luanin pa Evan Fournier, Jean Montero dhe Tyler Dorsey, e nisën ndeshjen me mbrojtje të hekurt: e mbyllën çerekun e parë 20-8 dhe e çuan epërsinë deri në 30-14 gjatë çerekut të dytë, ndërsa Fenerbahçe shënoi vetëm 24 pikë në gjithë pjesën e parë (34-24). Sipas raportimit të medias sportive greke, pas pushimit vizitorët ngritën presionin dhe e ngushtuan diferencën në 49-45 në fund të çerekut të tretë.
Olympiacos kryesonte ende 59-51 në minutën e 34-të, por nuk shënoi asnjë pikë në tre minutat e fundit. Shane Larkin e ngushtoi rezultatin në 61-60 rreth një minutë para fundit, ndërsa Wade Baldwin, 38 sekonda para sirenës, i dha Fenerbahçes epërsinë e parë që nga fillimi i ndeshjes (61-62). Gjuajtjet e lira në sekondat e fundit e çuan rezultatin në 61-64 dhe Sasha Vezenkov, në sulmin e fundit, nuk e gjeti kosin me trepikëshin e barazimit.
Më i miri për vizitorët ishte Shavon Shields me 17 pikë, ndërsa për Olympiacosin u dallua Vezenkov me 17 pikë, i ndjekur nga Codi Miller-McIntyre me 12. Rezultatet e çerekëve ishin 20-8, 34-24, 49-45 dhe 61-64.
Me këtë fitore Fenerbahçe ngjitet në bilancin 6-1 në renditje, ndërsa Olympiacos bie në 5-2, duke pësuar humbjen e dytë sezonale dhe të parën përpara tifozëve të tij.
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