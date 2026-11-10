OpenAI blen agjentin e udhëtimeve me inteligjencë artificiale Odessia, themeluesi Francis Davidson i bashkohet kompanisë
Startup-i njëvjeçar i agjentit të udhëtimeve me inteligjencë artificiale mbyllet pas blerjes; kushtet e marrëveshjes nuk bëhen të ditura dhe lëvizja duket si një blerje për talentin
OpenAI ka blerë Odessia, një agjent udhëtimesh me inteligjencë artificiale, siç njofton TechCrunch, pas njoftimit të themeluesit të saj, Francis Davidson. Davidson ka bërë të ditur se tashmë punon për OpenAI, ku do të ndihmojë laboratorin me të ardhmen e udhëtimeve.
Kushtet e marrëveshjes nuk janë bërë të ditura, por lëvizja duket si një blerje për talentin — një blerje e nxitur kryesisht nga njerëzit dhe ekspertiza pas startup-it. Në njoftimin e tij, Davidson u ndal kryesisht te mënyra se si e ndërtoi Odessia-n duke drejtuar ekipe agjentësh të inteligjencës artificiale.
Odessia është vetëm njëvjeçare: ajo mblodhi një raund pre-seed prej 6 milionë dollarësh, të udhëhequr nga Sequoia, dhe e lançoi agjentin e saj të udhëtimeve me inteligjencë artificiale rreth pesë muaj më parë. Sipas Davidson, mjeti i kishte ndihmuar përdoruesit e parë të planifikonin udhëtime me vlerë miliona dollarë, por ai tashmë është mbyllur.
OpenAI nuk e ka njoftuar vetë këtë blerje dhe nuk e konfirmoi atë për TechCrunch kur u pyet, si dhe nuk ka njoftuar produkte apo plane të reja të posaçme për udhëtimet. Megjithatë, kompania numëron Booking.com, Expedia dhe KAYAK mes klientëve ose partnerëve të saj. Udhëtimi është një nga fushat kryesore ku njerëzit përdorin asistentët personalë me inteligjencë artificiale; që në korrik 2025, kur OpenAI lançoi agjentin e ChatGPT, e përmendi udhëtimin si një nga përdorimet e mundshme të tij.
Davidson është një emër i njohur në industrinë e udhëtimeve: ai themeloi Sonder-in kur ishte ende student, në vitin 2014, si një shërbim i ngjashëm me Airbnb, i fokusuar në dhënien me qira të apartamenteve luksoze në qytetet kryesore të botës. Pandemia e goditi rëndë kompaninë; ajo doli në bursë përmes një SPAC-i, por nuk mblodhi aq sa i nevojitej, ndërsa Davidson dha dorëheqjen si drejtor ekzekutiv në qershor 2025. Kur një partneritet kyç me Marriott-in dështoi, kompania shkoi drejt falimentimit dhe u mbyll, dhe në vitin 2026 administratori i falimentimit ia shiti emrin, markat tregtare dhe domenin e faqes së Sonder-it kompanisë TravelAI. Para rënies, Davidson e kishte kthyer Sonder-in në një unicorn me të ardhura prej 143 milionë dollarësh.
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