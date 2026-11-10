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Kosova

Banorët e Kukësit kalojnë kufirin për të bërë pazar në Prizren

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Për shumë banorë të Kukësit, Prizreni është kthyer në një destinacion të shpeshtë jo vetëm për vizita, por edhe për blerjen e produkteve ushqimore dhe artikujve të shportës familjare.

Një pjesë e tyre kalojnë çdo ditë kufirin drejt Kosovës, me pritjen se në marketet e Prizrenit do të gjejnë çmime më të favorshme dhe do të mund të kursejnë në shpenzimet familjare.

Megjithatë, një vëzhgim i çmimeve në marketet e Prizrenit dhe krahasimi me referencat e tregut shqiptar tregon se jo të gjitha produktet janë më të lira në Kosovë.

Sipas krahasimit, mielli rezulton më i lirë në Kosovë, ndërsa orizi ka çmim më të lartë sesa referenca në Shqipëri. Sa u përket makaronave, diferencat janë pothuajse të papërfillshme dhe çmimet rezultojnë të ngjashme në të dyja tregjet.

Këto dallime tregojnë se leverdia e blerjeve përtej kufirit varet nga lloji i produktit dhe jo domosdoshmërisht nga një çmim më i ulët për të gjithë shportën ushqimore.

Pavarësisht kësaj, për shumë banorë të Kukësit, Prizreni vazhdon të mbetet një alternativë për blerjet familjare. Për ta, udhëtimi drejt Kosovës është edhe një përpjekje për të gjetur kombinimin më të favorshëm të çmimeve dhe për të menaxhuar më mirë buxhetin familjar.

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