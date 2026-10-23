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Kronika

Operacion kërkim-shpëtimi për gjetjen e një shtetasi të huaj të humbur në Himarë

· 1 min lexim

Një operacion kërkim-shpëtimi është duke u zhvilluar në zonën e Iljazit, në Himarë, për gjetjen e një shtetasi të huaj, i cili raportohet i humbur.

Në operacion janë angazhuar ekipet e Shpëtimit Alpin dhe Speleologjik të Shqipërisë, në bashkëpunim me Policinë, të cilat po punojnë për lokalizimin dhe gjetjen e personit.

Sipas informacioneve paraprake, shtetasi i huaj raportohet në gjendje të mirë shëndetësore.

Operacioni vijon, ndërsa ekipet e kërkim-shpëtimit po punojnë për të bërë të mundur gjetjen e tij.

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