Orban njofton ndërprerjen e furnizimit me gaz për Ukrainën
Kryeministri hungarez Viktor Orbán njoftoi qëllimin e tij për të ndaluar “gradualisht” furnizimet me gaz për Ukrainën derisa të rikthehet rrjedha e naftës përmes tubacionit Druzhba.
“Ne po i ndërpresim gradualisht furnizimet me gaz nga Hungaria për Ukrainën dhe do ta ruajmë gazin e mbetur në Hungari”, tha Orbán në një video të postuar në Facebook, duke shpjeguar se do të paraqiste një propozim të lidhur me këtë në mbledhjen e sotme të kabinetit.
“Për sa kohë që Ukraina nuk furnizon naftë, ajo nuk do të marrë gaz nga Hungaria”, shtoi ai.
“Ne do të mbrojmë sigurinë energjetike të Hungarisë, do të ruajmë çmimin e mbrojtur të benzinës dhe çmimin e reduktuar të gazit!”, theksoi ai. /os/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.