Toronto mban Laryea-n dhe bisedon me Osorion, Morgan dhe Etienne largohen
Toronto FC njoftoi të martën vendimet e fundvitit për rosterin, me mbrojtësin Richie Laryea-n mes shtatë lojtarëve, opsionet e kontratave të të cilëve u ushtruan, sipas MLSSoccer.com.
Laryea është All-Star i MLS-së për vitin 2026, ka luajtur në dy Kupat e fundit të Botës të FIFA-s me Kanadanë dhe ka bërë 173 paraqitje (në të gjitha garat) për Toronton në dy periudhat e tij te klubi.
Toronto është në bisedime me mesfushorin veteran Jonathan Osorio për një marrëveshje të re. 34-vjeçari, produkt i akademisë së klubit, debutoi në vitin 2013 dhe mban rekordin e klubit me 421 paraqitje (në të gjitha garat).
Opsionet u ushtruan për Markus Cimermancic, Adisa De Rosario, Jackson Gilman, Nicksoen Gomis, Richie Laryea, Nelson Palacio dhe William Yarborough. Opsionet u refuzuan për Raheem Edwards, Derrick Etienne Jr., Malik Henry, Zane Monlouis dhe Lewis Morgan — Morgan u ble në mes të sezonit nga San Diego FC. Huazimet që skadojnë janë ato të sulmuesit kolumbian Emilio Aristizábal dhe mbrojtësit kilian Benjamín Kuscevic, ndërsa Kobe Franklin dhe Jules-Anthony Vilsaint janë jashtë kontrate.
Toronto do të ketë një trajner të ri në vitin 2027, pasi u nda me Robin Fraser, pas vendit të 12-të në Konferencën Lindore me 39 pikë. Klubi nuk është kualifikuar në MLS Cup Playoffs që nga viti 2020.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.