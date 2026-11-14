Osmani: Arlindën e lanë në duart e vdekjes, ndërsa pronarin e lopës e arrestojnë
Deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, ka reaguar lidhur me rastin e arrestimit të një qytetari për shkak të dëmeve që ka bërë lopa e tij.
Përmes një postimi në Facebook, Osmani ka bërë një krahasim mes rastit të Arlindës dhe arrestimit të pronarit të një lope që po kulloste bar.
“Arlindën e lanë në duart e vdekjes. Pronarin e lopës që kullot bar e arrestojnë!
Kjo është logjika e tyre. Viktima pa mbrojtje. Lopa me pronar në pranga!
Logjikë mesjetare. Drejtësi e përmbysur!”, ka shkruar Osmani.
Ajo ka kritikuar institucionet për, siç është shprehur, dështimin në mbrojtjen e jetës së qytetarëve.
“Kur institucionet dinë të mbrojnë kullotën nga lopa, por jo jetën e njeriut, kemi prekur fundin”, ka shkruar tutje Osmani./Telegrafi/
Tema: kryesore
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