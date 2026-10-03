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Kosova

Osmani në Vjenë në përvjetorin e një shekulli të Kongresit të parë Panevropian

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mori pjesë në Vjenë në përvjetorin historik, një shekull pas Kongresit të parë Panevropian, si fituese e Çmimit Evropian "Coudenhove-Kalergi" për vitin 2024.

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Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë në Vjenë në përvjetorin historik, një shekull pas Kongresit të parë Panevropian, siç raporton Klan Kosova. Si fituese e Çmimit Evropian “Coudenhove-Kalergi” për vitin 2024, ajo iu bashkua liderëve, diplomatëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile nga mbarë Evropa.

Sipas Klan Kosovës, pjesëmarrësit diskutuan temën “Një Evropë e fortë”, në një ngjarje që përkujton traditën e lëvizjes panevropiane dhe sfidat e kontinentit në ditët e sotme.

Çmimi “Coudenhove-Kalergi” rreth dy dekada më parë iu nda edhe presidentit historik Ibrahim Rugova, çka e lidh pjesëmarrjen e Osmanit me një traditë të gjatë të Kosovës në angazhimin për integrimin evropian.

Prania e presidentes në Vjenë vjen në një moment kur Kosova synon afrimin me Bashkimin Evropian, dhe mesazhi i saj, siç përcillet nga Klan Kosova, ishte ai i një Evrope të fortë dhe të bashkuar.

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