Rusia premton vazhdimin e sulmeve ndaj Kievit dhe u bën thirrje diplomatëve të huaj të largohen
Ministria e Jashtme e Rusisë deklaroi të shtunën se Moska do të vazhdojë sulmet hakmarrëse ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase, duke paralajmëruar njëkohësisht shtetasit e huaj dhe stafin diplomatik që të largohen nga Ukraina.
Ministria e Jashtme e Rusisë deklaroi të shtunën se Moska do të vazhdojë “sulmet e synuara hakmarrëse” kundër Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase, si përgjigje ndaj asaj që e quajti “akte terroriste” të Ukrainës kundër civilëve dhe infrastrukturës civile, siç njofton Reuters në një raportim të Lucy Papachristou.
Në të njëjtën deklaratë, diplomatët rusë paralajmëruan “sërish” shtetasit e huaj, përfshirë stafin e misioneve diplomatike, të mos qëndrojnë në Ukrainë dhe as të udhëtojnë drejt saj. “Përgjegjësia për çdo pasojë të keqe bie tërësisht mbi ata që e shpërfillin këtë paralajmërim,” thuhet në deklaratën e MPJ-së ruse.
Deklarata vjen në një moment kur Rusia ka përshkallëzuar ndjeshëm fushatën e saj ndaj infrastrukturës në kryeqytetin ukrainas. Vetëm sot forcat ruse goditën një urë mbi lumin Dnipro në Kiev, ndërsa sulmet e njëpasnjëshme kanë përmbysur jetën e përditshme të rreth 3 milionë banorëve të kryeqytetit, në prag të muajve të ashpër të dimrit.
Presidenti rus Vladimir Putin tha këtë javë se Ukraina “po e paguan” për sulmet e saj ndaj territorit rus, duke sinjalizuar mbështetje të hapur për intensifikimin e operacioneve. Si Moska ashtu edhe Kievi mohojnë se synojnë civilët apo infrastrukturën civile, ndonëse bilanci i sulmeve tregon të kundërtën për mijëra familje të prekura.
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