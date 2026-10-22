Pa debat dhe mes tensioneve politike dhe përplasjes së deputetëve, Kuvendi miraton shtatë akte me 76 vota!
Kuvendi i Shqipërisë miratoi të enjten e 22 tetorit, gjashtë projektligje dhe një projektvendim, në një seancë plenare të shoqëruar me tensione, përplasje fizike dhe ndërprerje të diskutimeve parlamentare.
Të shtatë aktet u miratuan me nga 76 vota, përmes votimit me kartonë, pasi sistemi elektronik i votimit nuk funksiononte.
Seanca u zhvillua në një atmosferë të tensionuar, me deputetët e opozitës që bllokuan foltoren, vendosën karriget mbi tavolina dhe kundërshtuan vazhdimin e punimeve.
Pas një ndërprerjeje disa minutëshe, kryetari i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, kërkoi kalimin drejtpërdrejt në votimin e projektligjeve të rendit të ditës, duke hequr dorë nga diskutimet.
Kërkesa u hodh në votim nga kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, dhe u miratua nga shumica parlamentare.
Vendimi përshkallëzoi tensionet. Deputetët demokratë ndërprenë fjalën e Ballës duke i shkëputur mikrofonin, ndërsa gjatë votimeve pati tentativa për t’u marrë kartonët deputetëve socialistë dhe përplasje fizike mes ligjvënësve.
Çfarë miratoi Kuvendi?
Mes akteve të miratuara ishte ratifikimi i Konventës së Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Profesionit të Avokatit, e nënshkruar në Luksemburg më 13 maj 2025.
Kuvendi ratifikoi gjithashtu marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar dhe kryerjen e kontrolleve të përbashkëta.
Në fushën financiare, u miratuan ndryshimet në ligjin për shërbimet e pagesave, si dhe projektligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Mazhoranca votoi edhe ndryshimet në ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to, si dhe projektligjin për treguesit gjeografikë të produkteve artizanale dhe industriale.
Akti i shtatë ishte projektvendimi për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për fazën e dytë të Reformës Administrativo-Territoriale në Shqipëri.
Të gjitha këto nisma kaluan me nga 76 vota, pa zhvillimin e diskutimeve të parashikuara në seancë, pas vendimit të shumicës për të përshpejtuar procedurën.
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