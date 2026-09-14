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Joey Chestnut: Oracle Park ka ushqimin më të mirë të stadiumeve

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Joey Chestnut, kampioni i njohur i konkurrimeve të ngrënies, vlerësoi se Oracle Park në San Francisko ofron ushqimin më të mirë midis stadiumeve sportive. Ai përmendi veçanërisht patatet me hudhër dhe bratwurst-at, duke thënë se i ka provuar shpesh pasi vizitonte atë stadium që në moshë të re.

Sipas Bleacher Report, gjatë një interviste për Stadium Eats të Front Office Sports, Chestnut tha se stadiumi ka ‘‘të gjitha të mirat’’ kur bëhet fjalë për ofertën e koncesioneve dhe se zemra e tij ende ka një lidhje me San Franciskon.

Opinioni i tij ka peshë të veçantë, pasi Chestnut është 18 herë kampion i konkursit Nathan’s Hot Dog Eating Contest dhe ka konsumuar më shumë oferta stadiumesh sesa shumica. Kur një specialist i ushqimit publikon preferencat e tij, ato tërheqin vëmendje më të madhe.

Edhe pse sezoni 2026 ka qenë i vështirë për San Francisco Giants, oferta kulinarie e Oracle Park mbetet një arsye për t’u kthyer në stadium; vlerësimi i Chestnut e forcon më tej reputacionin e tij si destinacion për ushqim gjatë ndeshjeve, sipas Bleacher Report.

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