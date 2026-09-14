Breanna Stewart shpallet MVP, SHBA fiton medaljen e artë dhe titullin e pestë radhazi në Botërorin e Basketbollit Femra 2026
Skuadra e Shteteve të Bashkuara fitoi medaljen e artë në FIBA Women’s World Cup 2026, duke mundur Francën 97-79 në ndeshjen finale. Breanna Stewart u shpall lojtare më e vlefshme e turneut pas një paraqitjeje vendimtare në finale, ku shënoi 22 pikë, mori 9 topa në tabela dhe dha 3 asistë.
Siç raporton Bleacher Report, Stewart përfundoi turneun me mesatare 12.8 pikë, 7.3 topa në tabela dhe 2.8 asistë, duke marrë përsipër role të ndryshme për ekipin kombëtar. Ajo dha disa nga paraqitjet më të mira kur po mbaheshin ndeshjet vendimtare, përfshirë 16 pikë kundër Spanjës në gjysmëfinale, dhe u përzgjodh në ekipin ideal të turneut.
Midis çmimeve të tjera, Gabby Williams nga Franca u emërua Lojtarja më e mirë në mbrojtje, pas një gare ku shënoi mesatarisht 2.8 vjedhje topi për ndeshje. Trajneri spanjoll Miguel Mendez mori çmimin për Trajnerin më të mirë pas udhëheqjes së ekipit të tij deri në gjysmëfinale, ndërsa Iyana Martin u shpall Ylli në Rritje, me mesatare prej 17.5 pikësh, 4.2 asistësh dhe 2.2 vjedhjesh për ndeshje.
Këto shpërblime nënvizojnë ndikimin e performancave individuale dhe konsolidimin e dominimit të SHBA-së në basketbollin femëror të nivelit ndërkombëtar; Sipas Bleacher Report.
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