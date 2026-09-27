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Kronika

Pagat e magjistratëve përplasin institucionet, Gjykata e Lartë nuk merr pjesë në tryezën e thirrur nga Rama

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Gjykata e Lartë nuk

Gjykata e Lartë nuk do të përfaqësohet në tryezën e thirrur për nesër nga kryeministri Edi Rama, ku pritet të diskutohet skema e re e pagave për magjistratët.

Në një përgjigje drejtuar Kryeministrisë, kryetari i Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi, argumenton se diskutimi për pagat është i pavend në këtë moment, pasi ligji i ri për pagat e magjistratëve është tashmë në shqyrtim në Gjykatën Kushtetuese.

Sadushi shprehet se mbetet i hapur për dialog institucional, por thekson se për një çështje kushtetuese që është aktualisht për gjykim, vendimmarrja i takon Gjykatës Kushtetuese.

“Për një çështje kushtetuese tashmë të shtruar për gjykim, fjala i përket Gjykatës Kushtetuese. Për rrjedhojë, dialogu për këtë objekt mund të jetë substancial dhe efektiv pasi ajo të jetë shprehur”, thuhet në përgjigjen e tij.

Sipas Sadushit, pjesëmarrja në një tryezë me të njëjtin objekt, në kushtet aktuale, do të shërbente vetëm për të përsëritur qëndrimin institucional të Gjykatës së Lartë.

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