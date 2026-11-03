Orbital Matter printon 3D traun e parë të ngurtë në vakumin e hapësirës
Sateliti Replicator-2 i startup-it Orbital Matter prodhoi një tra gjysmë metri nga rrëshira plastike e ngurtësuar me dritë ultravjollcë — hera e parë që një anije kozmike që fluturon e lirë ndërton një strukturë të ngurtë drejtpërdrejt në orbitë, një hap drejt ndërtimit të strukturave të mëdha në hapësirë.
Një satelit i vogël ka arritur atë që deri më tani ishte provuar vetëm brenda laboratorëve në Tokë: të ndërtojë një strukturë të ngurtë drejtpërdrejt në vakumin e hapësirës. Siç njofton TechCrunch, sateliti Replicator-2 i startup-it Orbital Matter ka printuar në 3D një tra të ngurtë gjysmë metri të gjatë, të prodhuar nga një material plastik i posaçëm. Drejtuesit e kompanisë e kanë cilësuar arritjen si të parën e këtij lloji për një anije kozmike që fluturon e lirë në orbitë dhe si një hap drejt ndërtimit të strukturave të mëdha në hapësirë.
Replicator-2 u lëshua këtë verë me një mision rideshare të SpaceX dhe mbante në bord katër printerë 3D të kompanisë. Secili printer krijon një tra cilindrik të ngurtë duke nxjerrë mbështjellje rrëshire që ngurtësohen me dritë ultravjollcë — një proces që kompania e krahason me çimenton dhe ujin. «Replicator 2 është prova e parë se ne thjesht mund ta ndërtojmë strukturën në hapësirë, në çfarëdo madhësie që kërkon misioni», tha drejtori ekzekutiv dhe bashkëthemeluesi Jakub Stojek. Në misionin Replicator-2, Orbital Matter bashkëpunon me Agjencinë Evropiane të Hapësirës dhe me ndërtuesin e satelitëve Thales Alenia.
Ndërtimi i strukturave në orbitë ka rëndësi sepse anijet e ardhshme kozmike — përfshirë qendrat e mundshme të të dhënave në orbitë — do të kenë nevojë për shumë më tepër energji elektrike dhe shpërndarje të nxehtësisë, ndërkohë që duhet të vazhdojnë të futen brenda kapakut të një rakete. Sot, strukturat e mëdha hapësinore palosen si origami dhe hapen më pas në orbitë, një detyrë inxhinierike e ndërlikuar. NASA kishte financuar më herët një përpjekje të kompanisë Redwire, e cila printoi tra në një dhomë vakumi në vitin 2023, por ajo nuk fluturoi kurrë, ndërsa printimi 3D në hapësirë ishte kufizuar deri më tani në mjedisin e pressurizuar të Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor.
Misioni nuk shkoi pa probleme: njëri nga printerët e Orbital Matter, i projektuar për të hapur një panel diellor fleksibël, dështoi për shkak të një anomalie. Megjithatë, trau i krijuar me sukses e hapi panelin diellor, një provë e rëndësishme e konceptit. Drejtori i teknologjisë, Robert Ihnatisin, tha se kompania vendosi shumë printerë në një satelit të vetëm për të mësuar në orbitë dhe për të përshtatur softuerin, në vend që të shpenzonte vite duke testuar çdo mundësi në Tokë.
Gjatësia e traut kufizohet nga sasia e rrëshirës që sateliti mban në bord, por inxhinierët besojnë se janë të mundshme struktura deri në 100 metra — për krahasim, panelet diellore të Starlink V2 të SpaceX janë 20 metra të gjata. Orbital Matter u bashkëthemelua në vitin 2022 — Ihnatisin kishte punuar më parë te Formlabs — dhe ka mbledhur një raund fillestar financimi prej 3 milionë dollarësh. Një mision demonstrues më i madh, i planifikuar për vitin 2028, do të testojë një printer më të madh në një satelit më të madh, me shpresën të hapë një panel diellor që gjeneron 5 kW, si hap drejt më shumë se 100 kW për krah deri në vitin 2030. Kompania po bisedon gjithashtu me ndërtues satelitësh për sistemin e saj PADS, i cili ndihmon me printer në hapjen e paneleve diellore, antenave dhe komponentëve të tjerë.
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