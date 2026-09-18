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Konflikti SHBA - Iran

Palestina refuzon shtrirjen e kufizimeve të vizave amerikane ndaj zyrtarëve të saj dhe anëtarëve të OÇP-së

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Presidenti palestinez Mahmoud Abbas. (Foto: Wikimedia Commons, domain publik)

Ministria e Jashtme e Palestinës ka refuzuar me forcë vendimin e Shteteve të Bashkuara për të zgjatur kufizimet e vizave ndaj zyrtarëve të Autoritetit Palestinez dhe anëtarëve të Organizatës për Çlirimin e Palestinës (OÇP), duke e quajtur masën një goditje për paqen.

Në një postim në X, ministrja e Jashtme palestineze Varsen Aghabekian Shahin tha se Shteti i Palestinës “e refuzon me forcë zgjatjen e kufizimeve të vizave nga SHBA kundër zyrtarëve palestinezë dhe anëtarëve të OÇP-së”, duke shtuar se këto masa “dëmtojnë paqen dhe zgjidhjen me dy shtete”.

Administrata Trump u ka mohuar vizat një delegacioni palestinez të nivelit të lartë për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme vjetore të Kombeve të Bashkuara javën e ardhshme, për të dytin vit radhazi. Delegacioni duhej të kryesohej nga zyrtarë të lartë të Autoritetit Palestinez.

Departamenti amerikan i Shtetit e ka justifikuar vendimin duke pretenduar se zyrtarët palestinezë, përfshirë presidentin e Autoritetit Palestinez Mahmoud Abbas, nuk e kanë përmbushur angazhimin e tyre për të kërkuar paqe me Izraelin dhe kanë vazhduar të ndjekin rrugë ligjore kundër SHBA-së.

Burimi: Al Jazeera

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