☀️
Tiranë 26°C · Kthjellët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 94.94 ▼6.84%
ARI 4,436 ▲0.82%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $77,774 ▲ +1.69% ETH $2,490 ▲ +1.82% XRP $1.3257 ▲ +1.9% SOL $105.9600 ▲ +5.92%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 94.94 ▼6.84 % ARI 4,436 ▲0.82 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 94.94 ▼6.84 % ARI 4,436 ▲0.82 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
HRA: Aktgjykimi i Hagës ndaj krerëve të UÇK-së nuk duhet të jetë fundi i përpjekjeve për zbardhjen e të vërtetës Venecia 2026 mbyllet: Luani i Artë për “Woman Unknown” të May el-Toukhy — dominimi i dokumentarëve dhe mungesa e Hollywood-it Beçiç: Partneriteti me Mejnin, i rëndësishëm për aftësitë mbrojtëse të Malit të Zi — 20 vjet Programi i Partneritetit Shtetëror Protesta sot, Policia thirrje pjesëmarrësve: Tregoni kujdes e maturi, mos hidhni gjësende të forta dhe mos përdorni maska Lojëra fati dhe kanabis në një lokal, arrestohet punonjësi 47-vjeçar në Malësinë e Madhe, në kërkim administratori!
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Riada gjen rrugë anësore për naftën: transferime anije-në-anije pranë Omanit, pavarësisht rrezikut të madh

· 2 min lexim
Transferim anije-në-anije në det të hapur. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Arabia Saudite është detyruar të përdorë një rrugë të panjohur anësore për të eksportuar naftën e saj, pasi Huthi-t e lidhur me Iranin dëmtuan këtë javë tubacionin kyç Lindje-Perëndim dhe Ngushtica e Hormuzit mbetet praktikisht e mbyllur.

Me tubacionin të dëmtuar dhe Bab al-Mandebin gjithnjë e më shumë nën kontrollin e Huthi-t, Riada ka filluar transferimet e naftës nga anija në anije (ship-to-ship) përtej bregdetit të Omanit, në ujëra ndërkombëtare. Nafta ngarkohet në një cisternë që nuk mund të kalojë, dhe më pas zhvendoset në anije të tjera që e çojnë në destinacione.

Mbyllja e Hormuzit dhe rritja e çmimeve të naftës i kanë shtyrë edhe SHBA-të dhe aleatët e saj në rajon të përdorin të njëjtën praktikë si zgjidhje emergjente, sipas analizës së Al Jazeera-s. Para luftës, përmes Hormuzit kalonin rreth 20 për qind e naftës dhe LNG-së globale.

Transferimet anije-në-anije janë megjithatë një operacion i rrezikshëm: zhvendosja e naftës së papërpunuar në det të hapur rrit rrezikun e derdhjeve dhe ndotjes mjedisore, dhe anijet e ngarkuara rëndë në ujëra të pa mbrojtura mund të bëhen objektiva në një zonë lufte ku sulmet ndaj anijeve vazhdojnë.

Riada nuk ka njoftuar ende se kur do të rihapet tubacioni Lindje-Perëndim, dhe tregtarët paralajmërojnë se një ndërprerje e zgjatur mund të heqë deri në 4 për qind të furnizimit global me naftë.

Burimi: Al Jazeera

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu