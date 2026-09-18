Riada gjen rrugë anësore për naftën: transferime anije-në-anije pranë Omanit, pavarësisht rrezikut të madh
Arabia Saudite është detyruar të përdorë një rrugë të panjohur anësore për të eksportuar naftën e saj, pasi Huthi-t e lidhur me Iranin dëmtuan këtë javë tubacionin kyç Lindje-Perëndim dhe Ngushtica e Hormuzit mbetet praktikisht e mbyllur.
Me tubacionin të dëmtuar dhe Bab al-Mandebin gjithnjë e më shumë nën kontrollin e Huthi-t, Riada ka filluar transferimet e naftës nga anija në anije (ship-to-ship) përtej bregdetit të Omanit, në ujëra ndërkombëtare. Nafta ngarkohet në një cisternë që nuk mund të kalojë, dhe më pas zhvendoset në anije të tjera që e çojnë në destinacione.
Mbyllja e Hormuzit dhe rritja e çmimeve të naftës i kanë shtyrë edhe SHBA-të dhe aleatët e saj në rajon të përdorin të njëjtën praktikë si zgjidhje emergjente, sipas analizës së Al Jazeera-s. Para luftës, përmes Hormuzit kalonin rreth 20 për qind e naftës dhe LNG-së globale.
Transferimet anije-në-anije janë megjithatë një operacion i rrezikshëm: zhvendosja e naftës së papërpunuar në det të hapur rrit rrezikun e derdhjeve dhe ndotjes mjedisore, dhe anijet e ngarkuara rëndë në ujëra të pa mbrojtura mund të bëhen objektiva në një zonë lufte ku sulmet ndaj anijeve vazhdojnë.
Riada nuk ka njoftuar ende se kur do të rihapet tubacioni Lindje-Perëndim, dhe tregtarët paralajmërojnë se një ndërprerje e zgjatur mund të heqë deri në 4 për qind të furnizimit global me naftë.
Burimi: Al Jazeera
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