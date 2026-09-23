Pamja e playoff-eve të MLB 2026: ndeshjet vendimtare që do të përcaktojnë tabelën finale
Në 12 vendet e fazës së playoff-eve të MLB për vitin 2026, gjashtë janë zyrtarisht të zaptuara. Mes tyre janë tre fituesit e divizioneve në Ligën Kombëtare — Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers dhe Atlanta Braves — si dhe tri klube nga AL East — Tampa Bay Rays, New York Yankees dhe Boston Red Sox. Kështu, mbeten ende të hapura gjashtë vende dhe tre tituj divizionalë; sezoni përfundon të dielën, 27 shtator, dhe vendimet do të përcaktohen gjatë javës së fundit.
Sipas Bleacher Report, ka tre seri që duken më vendimtare për të përcaktuar renditjen përfundimtare dhe pozicionet e playoff-eve: Cleveland Guardians në Boston, Milwaukee Brewers në Philadelphia dhe Arizona Diamondbacks në San Diego. Çdo seri mban peshë të madhe për rivalët direkt dhe mund të ndikojë në avantazhin e raundit të parë apo në vendet e Wild Card.
Cleveland Guardians shkojnë në Boston për tre ndeshje me shumë në lojë. Guardians kanë avantazh një ndeshje ndaj Chicago White Sox për titullin e AL Central dhe tre ndeshje më shumë ndaj Texas Rangers, gjë që mund t’u japë një byë në raundin e parë; megjithatë nëse vuajnë në këtë seri, ata rrezikojnë humbjen e kreut të divizionit dhe presionin në garën për Wild Card. Përballja hapet të martën, me Parker Messick që pritet të sfidojë kandidatin tjetër për AL Rookie of the Year, Payton Tolle.
Milwaukee Brewers vlejnë përvojën si fitues të NL Central, por objektivi i tyre kryesor vazhdon të jetë sekuenca e parë overall në ligë, ku aktualisht kanë vetëm dy ndeshje avantazh ndaj Dodgers. Philadelphia Phillies, nga ana tjetër, zotërojnë një epërsi katër ndeshjesh ndaj Arizona Diamondbacks për vendin e fundit të Wild Card, por pozicioni i tyre nuk është ende i garantuar. Filadelfia ka hasur vështirësi me relievin dhe starteri i dëmtuar Jesús Luzardo mund të detyrohet të luajë një rol si reliever; në hapjen e serisë përballë Brewers, pritet përballja ndërmjet Zack Wheeler dhe Dustin May.
Seria Arizona Diamondbacks–San Diego Padres në NL West mund të vendosë fatin e një prej vendeve të Wild Card. Fituesi i kësaj tri-ndeshjeve mund të sigurojë vendin në playoff, ndërsa humbësi rrezikon të mbetet jashtë. Rëndësinë e saj mund ta ndryshojnë edhe rezultatet të tjera të javës së fundit, por në skenarin më dramatik do të arrihet deri te përballja e së dielës midis Michael King dhe ish-All-Starit Mike Soroka.
Ndërsa java e fundit e sezonit regular sjell emrat dhe pozicionet përfundimtare, rrjedha e ndeshjeve që përmenden më lart do të luajë rol kyç në formimin e tabelës për playoff — siç thekson Bleacher Report.
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