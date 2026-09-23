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23 Sht 2026
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MLB

Justin Verlander do të nisë ndeshjen e fundit të karrierës me Tigers këtë fundjavë

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Detroit Tigers njoftuan të martën se legjenda e bejsbollit Justin Verlander do të nisë të shtunën kundër Pittsburgh Pirates — ndeshja e fundit që do të zhvillojë në MLB para se të tërhiqet nga karriera profesionale.

Siç raporton Bleacher Report, Verlander luajti sezonin 2025 me San Francisco Giants, por firmosi me Tigers në shkurt për t’u rikthyer në Detroit. Ai kaloi disa nga vitet më të mira të karrierës në Detroit, ku fitoi AL MVP, Çmimin Cy Young dhe ndihmoi skuadrën të arrijë dy herë në World Series. Sezoni 2026 u ndikua nga lëndimet: ai u rendit në listën e të lënduarve në prill për inflamacion të ijet dhe pësoi një dëmtim të muskulit të kofshës në qershor, duke bërë vetëm një paraqitje këtë sezon — një start kundër Arizona Diamondbacks në mars.

Trajneri A.J. Hinch la të kuptohet javën e kaluar se synimi është ta fusin atë përfundimisht në fundjavën e fundit të sezonit. “Në plan të përkohshëm, synojmë atë fundjavë të fundit, që e dimë do të jetë emocionale dhe e rëndësishme për të,” tha Hinch, duke shtuar se nëse është e mundur do të mundohet ta vendosin rreth ditës së shtunë për të respektuar ritmin shtatëditor. Tigers do ta nderojnë Verlander me një festë dyditore gjatë serisë kundër Pirates.

Sezoni 2026 nuk ka qenë ideal për as Verlander as për Tigers, por ai do të ketë shansin të ngjitet në malon për herë të fundit përpara lamtumirës; Sipas Bleacher Report, kjo paraqitje pritet të shërbejë si një përfundim i përmendur me nder për karrierën e tij në Detroit.

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