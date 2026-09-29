Panthers e Floridës me motivim të shtuar për ndeshjen hapëse ndaj Hurricanes
Florida Panthers nisin sezonin 2026-27 të NHL duke u përballur me Carolina Hurricanes në Lenovo Center në Raleigh. Para fillimit të ndeshjes, Hurricanes do të ngrejnë flamurin e kampionatit të sezonit 2025-26, çka e bën këtë përballje një takim midis tre skuadrave të fundit fituese të Stanley Cup, pasi Florida kishte fituar dy sezonet radhazi më parë (2024 dhe 2025).
Sipas nhl, ceremonia e ngritjes së flamurit do të zhvillohet para hendllit të hapjes, dhe një prej televizorëve në dhomën e zhveshjes së Panthers po shfaqte riprodhimin e fitores së Hurricanes 3-0 ndaj Vegas Golden Knights në ndeshjen e gjashtë që vendosi finalen e 2026.
Për Panthers, sezoni i kaluar kishte qenë i vështirë: kapiteni Aleksander Barkov u dëmtua në gjurin në ditën e parë të kampit të stërvitjes dhe mungoi gjatë gjithë sezonit, ndërsa skuadra dështoi të kualifikohej për play-off-et dhe përfundoi e shtata në Divizionin Atlantic. Sulmuesi Matthew Tkachuk tha se ekipi ndjen një motiv shtesë për ndeshjen e parë, veçanërisht pasi tani është skuadra që do të marrë përsipër sfidën kundër kampionit aktual.
Trajneri Paul Maurice, i cili ka lidhje të hershme me Carolina dhe ka punuar me Rod Brind’Amour në të dy mandatet e tij atje, pranoi se ngjarja do të sjellë emocion. Panthers kanë vuajtur mungesa të shumta gjatë sezonit të kaluar — përfshirë Tkachuk, Sam Reinhart, Brad Marchand dhe Seth Jones — por tani janë më të shëndetshëm dhe kanë përforcuar skuadrën gjatë merkatos së verës, duke përfshirë blerjen e Brady Tkachuk më 21 qershor nga Ottawa, ardhjen e portierit Jacob Markström për të zëvendësuar Sergei Bobrovsky dhe rikthimin e mbrojtësit Radko Gudas.
Çështja nëse Panthers do të jenë në stolin e lojtarëve gjatë ceremonisë mbetet e pazbuluar, pasi stolin e vizitorëve në Lenovo Center nuk është i lidhur direkt me dhomën e zhveshjes dhe mund të kërkojë që lojtarët të dalin në akull më herët për të mos ndërhyrë në festime. Maurice tha se skuadra e tij e respekton rëndësinë e ceremonive të tilla, por do të konsultohen me Carolina për detajet. Matthew Tkachuk shprehu se lojtarët do të jenë të motivuar në çdo rast, duke pritur një natë emocionale për të dy ekipet. Sipas nhl, ato komente nënvizojnë intensitetin që pritet të ketë në këtë ndeshje hapëse.
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