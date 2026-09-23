Daryl Tofa largohet nga «The Outsiders» në Broadway: shfaqja e fundit si Two-Bit Mathews më 11 tetor
Anëtari origjinal i kastit të muzikalit fitues të çmimit Tony largohet pas më shumë se dy vjetësh, por do të kthehet përkohësisht si Dallas Winston në fund të tetorit; rolet marrin Derek Jordan Taylor dhe Jackson Reagin.
Daryl Tofa, një nga anëtarët origjinalë të kastit të muzikalit «The Outsiders» — fituesi i çmimit Tony 2024 për Muzikalin më të Mirë — do të luajë shfaqjen e tij të fundit në Broadway më 11 tetor në rolin e Keith “Two-Bit” Mathews, më shumë se dy vjet pas krijimit të rolit në skenën e New York-ut. Lajmin e bëri të ditur Playbill më 22 shtator.
Pas shfaqjes së fundit të Tofa-s, Emma Pittman (Cherry Valance) do të mbetet e vetmja anëtare origjinale kryesore e kastit që luan ende në rolin e saj origjinal në produksion.
Tofa nuk do të qëndrojë larg për shumë kohë: kur SeQuoiia, e cila luan Dallas Winston, merr leje për të marrë pjesë në produksionin gala të «In the Heights» në New York City Center, Tofa do të kthehet përkohësisht në «The Outsiders» për të luajtur rolin e Dallas Winston nga 24 tetori deri më 15 nëntor.
Edhe Victor Carrillo Tracey luan shfaqjen e tij të fundit si Paul më 11 tetor. Roli i Two-Bit-it do të merret nga Derek Jordan Taylor duke filluar më 13 tetor, ndërsa Jackson Reagin — i cili aktualisht luan Paul-in në turne — do të marrë rolin më 23 tetor. Joah Ditto i bashkohet kastit si swing me kohë të plotë.
«The Outsiders», i adaptuar nga romani i S.E. Hinton dhe filmi i Francis Ford Coppola, luhet aktualisht në Jacobs Theatre në Broadway, ku u hap më 11 prill 2024. Muzikali — me libret nga Adam Rapp dhe muzikë e tekste nga Jamestown Revival dhe Justin Levine — fitoi katër çmime Tony në vitin 2024, përfshirë Muzikalin më të Mirë, Regjinë më të Mirë (Danya Taymor), Dizajnin e Dritave dhe Dizajnin e Zërit. Aktualisht produksioni drejtohet nga Noah Pacht si Ponyboy Curtis dhe Caleb Mathura si Johnny Cade.
Burimi: Playbill
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