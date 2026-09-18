Parlamenti grek miraton në votimin e dytë rishikimin e Kushtetutës, por miratimi përfundimtar mbetet i pasigurt
Parlamenti grek miratoi të mërkurën, në votimin e dytë, projektin e rishikimit të Kushtetutës të propozuar nga partia qeverisëse Demokracia e Re. Si në votimin e parë në korrik, amendamentet morën shumicën absolute të deputetëve, por dështuan të siguronin shumicën e kualifikuar prej 180 votash që kërkohej për disa nga dispozitat e propozuara, duke e bërë më të vështirë miratimin e tyre përfundimtar.
Sipas procedurës së parashikuar nga neni 110 i Kushtetutës, Parlamenti aktual përcakton se cilat propozime do të merren në shqyrtim, ndërsa formulimin dhe miratimin e dispozitave konkrete e bën Parlamenti i ardhshëm. Kjo do të thotë se rishikimi kushtetues i nisur tani do të finalizohet pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare.
Rregullat e shumicave janë përcaktuese për fatin e amendamenteve: nëse propozimet marrin shumicën absolute — më shumë se 150 vota në legjislaturën 300-anëtarëshe — Parlamenti i ardhshëm do të duhet t’i miratojë ato me shumicë tre të pestash, pra me 180 vota. Vetëm nëse Parlamenti aktual i miraton propozimet me 180 vota, Parlamenti i ardhshëm do t’i miratojë ato me shumicën absolute prej 151 votash.
Fakti që amendamentet e së mërkurës nuk arritën kufirin prej 180 votash do të thotë se rruga e tyre drejt miratimit përfundimtar është dukshëm më e vështirë, pasi do të kërkojë konsensus më të gjerë në legjislaturën e ardhshme.
Burimi: ConstitutionNet
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