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Greqia

Reagim i ashpër nga Ankaraja pas vizitës së Mitsotakis në Meis

Zëdhënësi i Ministrisë turke të Mbrojtjes reagoi pasi kryeministri grek vizitoi ishullin Kastellorizo dhe njoftoi stimuj prej 5,000 eurosh për banorët; mediat turke e quajnë vizitën "tepër provokuese".

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Ankaraja ka reaguar ashpër ndaj vizitës së kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis në ishullin Meis (Kastellorizo), ishullin grek më të afërt me brigjet turke. Zëdhënësi i Ministrisë turke të Mbrojtjes, komandant Aktürk, e kritikoi vizitën pasi kryeministri grek inspektoi edhe pozicionet ushtarake në ishull.

Vizita u zhvillua me rastin e 83-vjetorit të çlirimit të ishullit. Mitsotakis e përshkroi Kastellorizon si “jo thjesht një ishull tjetër”, por pikën më lindore të vendit, ku kufijtë e Greqisë përkojnë me kufijtë e Europës, dhe theksoi se Athina kërkon paqe duke refuzuar ambiciet revizioniste, e hapur ndaj respektit të ndërsjellë dhe ligjshmërisë ndërkombëtare.

Gjatë vizitës, kryeministri njoftoi një paketë stimujsh të përhershëm ekonomikë e socialë për forcimin e ishullit: 5,000 euro në vit për personelin e shërbimeve publike, forcave të sigurisë dhe forcave të armatosura; 5,000 euro në vit për çdo familje që vendoset aty (të patatueshme dhe të mbrojtura nga sekuestrimi), plus 1,000 euro shtesë për çdo të mitur — me kusht qëndrimi të paktën një vit të plotë. Nga fillimi i vitit 2027 shtohet edhe një linjë e subvencionuar trageti Pire–Rodos–Kastellorizo çdo të mërkurë.

Mediat turke e cilësuan vizitën “tepër provokuese”, duke ringjallur kërkesat e Ankarasë për çmilitarizimin e ishujve të afërt Ro dhe Strongyli, të cilët Mitsotakis i vizitoi gjithashtu. Athina i hedh poshtë këto kërkesa dhe mbron të drejtat e saj sovrane — një tjetër episod tensioni pas përplasjeve të ditëve të fundit mes dy vendeve.

Burimi: EIN Presswire / Greek City Times

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