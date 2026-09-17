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Greqia

Tragjedi në Glyfada: tre të vdekur dhe dy të plagosur nga aksidenti në Poseidonos

Makina me pesë të rinj doli nga rruga rreth orës 02:00 të mëngjesit në kryqëzimin e bulevardit Poseidonos me rrugën Kalypsous dhe u përplas me murin e një hoteli; njëri nga të plagosurit në gjendje kritike.

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Tre persona humbën jetën dhe dy të tjerë u plagosën, njëri rëndë, në një aksident tragjik rrugor që ndodhi në orët e para të mëngjesit të së enjtes në bulevardin Poseidonos, në lartësinë e Glyfadas, në Athinë.

Sipas policisë greke, aksidenti ndodhi pak para orës 02:00, në kryqëzimin e bulevardit Poseidonos me rrugën Kalypsous, në korsinë drejt Athinës. Makina, në të cilën udhëtonin pesë persona, doli nga rruga për shkaqe ende të paqarta dhe u përplas me dhunë në murin prej betoni të një hoteli të njohur të zonës, duke e shembur atë.

Përplasja ishte aq e fortë sa makina u shndërrua në një “masë të paformë metalesh”, ndërsa copëza u shpërndanë në një rreze prej të paktën 30 metrash. Tetë zjarrfikës me mjete speciale shpëtimi punuan më shumë se një orë për të nxjerrë personat nga rrënojat; operacioni përfundoi rreth orës 03:30.

Dy nga viktimat janë identifikuar, të moshës 26 dhe 23 vjeç, ndërsa i treti mbetet i paidentifikuar. Dy të plagosurit, të lindur në vitin 2008, u dërguan në spitalin Asklepieio të Voulas, ku njëri prej tyre ndodhet në gjendje kritike. Sipas dëshmive, makina po lëvizte me shpejtësi shumë të lartë dhe shoferi humbi kontrollin; pak sekonda para aksidentit, në vendin ku përfundoi makina ndodhej një vajzë që priste taksi, e cila u largua në kohë.

Policia rrugore po heton shkaqet dhe rrethanat e sakta të aksidentit.

Burimi: onday.gr / policenet.gr

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