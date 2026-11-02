Partia e Zukorliçit hedh poshtë akuzat për blerje votash: Mandatin do ta fitonim edhe pa Aleksinacin, do të hetojmë brenda partisë
SPP-ja reagoi për herë të parë ndaj vërejtjeve të misionit vëzhgues CRTA për blerje votash në Aleksinac, ku mandati i saj u vendos për vetëm 12 vota: partia thotë se të gjitha këshillat e saj bënë fushatë atje katër ditë dhe se biznesmenë nga Novi Pazari siguruan një numër të konsiderueshëm votash.
Pas votimit të përsëritur të 1 nëntorit në 53 vendvotime, lista “Usame Zukorliç (SPP) – Lëvizja për Bashkim” siguroi një mandat deputeti, ndërsa Lista Studentore zbriti në 140 mandate. Sipas misionit vëzhgues CRTA, për këtë mandat vendosën vetëm 12 vota, siç raporton Blic.
CRTA njoftoi se vëzhguesit e saj në Aleksinac regjistruan pretendime për blerje votash në favor të listës së Zukorliçit, si dhe raste të mbajtjes së evidencave paralele të votuesve dhe pranisë së personave të tretë në vendvotime. Këto janë pretendime të regjistruara nga vëzhguesit, jo përgjegjësi e vërtetuar ligjërisht. Në Aleksinac lista fitoi 67 vota në tetë vendvotime, prej tyre 53 në vendvotimin numër 74, ku më 25 tetor kishte pasur zero vota.
Në reagimin e parë, SPP-ja i hodhi poshtë akuzat. Partia njoftoi se do të “hetojë në detaje” nëse ndokush nga partia ka marrë pjesë në blerje votash dhe pretendoi se mandatin do ta kishte fituar edhe pa votat e Aleksinacit, sipas raportimit të Blic-ut dhe Kurir-it.
Sipas partisë, “të gjitha këshillat tona bënë agjitim në Aleksinac”, ndërsa një numër të konsiderueshëm votash e siguruan biznesmenë nga Novi Pazari që kanë lidhje me atë zonë.
Kryetari i SPP-së Usame Zukorliç, në një video-drejtesë, falënderoi votuesit dhe aktivistët, duke thënë se aktivistët e këshillit të Nishit kaluan katër ditët e fundit në Aleksinac duke vizituar familjet, dhe përsëriti se votat e Aleksinacit nuk ishin vendimtare për mandatin. “Siç e kanë hungarezët Vranjën, tani ju keni Aleksinacin”, citoi ai një koment që i ishte drejtuar partisë.
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