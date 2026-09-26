Partizani nis me fitore të madhe Evroligën: 92:76 ndaj Armanit në Beograd
20 pikë e 10 asistime të Karlik Xhonsit; Lonçar: “Me këtë lojë, vështirë se humb ndeshje në shtëpi”
Partizani i Beogradit e nisi në mënyrën më të mirë sezonin e ri të Evroligës, duke mposhtur të premten në mbrëmje në Beograd italianët e EA7 Emporio Armani Milano me rezultatin bindës 92:76, në ndeshjen e raundit të parë.
Protagonisti kryesor i fitores ishte Karlik Xhons, kapiteni dhe lideri i skuadrës që drejtohet nga trajneri Joan Peñarroya. Basketbollisti i Sudanit të Jugut shënoi 20 pikë dhe shpërndau 10 asistime, duke regjistruar një “double-double” që e bëri diferencën në parket.
Paraqitja e Partizanit i bëri përshtypje edhe ish-basketbollistit të klubit, Nikola Lonçar. Sipas tij, ndryshe nga sezonet e kaluara, ekipi nuk pati rënie të lojë gjatë ndeshjes dhe e nisi ndeshjen në nivel të lartë, pavarësisht se po vjen nga periudha përgatitore. “Biće dosta teško da izgube neku utakmicu kod kuće sa ovakvom igrom” – u shpreh Lonçar, duke theksuar se me këtë lojë do t’i jetë shumë vështirë Partizanit t’i humbasë ndeshjet në shtëpi.
Nisja me fitore përpara tifozëve në Beograd i jep skuadrës së Peñarroyas besim dhe vrull për vijimin e sezonit në Evroligë.
Burimi: Danas
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