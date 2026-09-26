Serbia mbyll me katër medalje Evropianin e boksit në Sofje: Ćirković dhe Kuluhova mbrojnë titujt evropianë, Simić fiton argjendin
Përfaqësuesja serbe e boksit e mbylli sonte Kampionatin Evropian për seniorë në Sofje me dy medalje ari, një argjendi dhe një bronzi — me Kristina Kuluhovën të shpallur bokserja më e mirë e turneut.
Përfaqësuesja serbe e boksit e ka mbyllur Kampionatin Evropian për seniorë në Sofje me një bilanc të shkëlqyer prej katër medaljesh — dy ari, një argjend dhe një bronz — pas një nate finalesh vendimtare në kryeqytetin bullgar.
Sara Ćirković (54 kg) e ka mbrojtur titullin evropian të fituar në Beograd 2024, duke mposhtur në finale finlandezen Pihla Kaivo Oja dhe duke ngjitur sërish shkallën më të lartë të podiumit.
E njëjta gjë e ka bërë edhe Kristina Kuluhova (60 kg), e cila në finale ka mposhtur francezen Stelin Grosi, duke mbrojtur po ashtu arin e Beogradit 2024. Rrugën drejt finales ajo e kishte hapur me një fitore 4:1 ndaj Donjeta Sadikut në gjysmëfinale. Anëtarja e klubit BK Lagator nga Loznica është shpallur gjithashtu bokserja më e mirë e Kampionatit Evropian 2026.
Rastko Simić (80 kg) e ka humbur finalen e mbrëmjes ndaj rusit Chirav Ashalayev me rezultat 0:5, duke u kënaqur me medaljen e argjendit, ndërsa Milena Matović (70 kg) e ka siguruar medaljen e bronzit. Kështu, bilanci final i Serbisë në Sofje është dy medalje ari, një argjend dhe një bronz.
Burimi: boks-fokus.com
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