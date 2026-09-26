Kanadaja synon të konsolidojë përparimin pas Botërorit dhe nis rrugëtimin drejt 2030
Trajneri Jesse Marsch dhe ekipi kombëtar i Kanadajës synojnë të ruajnë ritmin e përparimit të arritur gjatë Botërorit 2026. Në raundin e parë ndërkombëtar pas turneut, skuadra po luan tre ndeshje miqësore me Chile, Perun dhe SHBA, dhe Marsch ka mbajtur kryesisht bërthamën e lojtarëve, duke shtuar vetëm disa fytyra të reja. Takimi i parë luhet në BMO Field të Toronto, stadium që është rikthyer në kapacitetin e tij normal dhe duket shumë ndryshe nga arena që priti barazimin 1–1 me Bosnje-Hercegovinën në hapje të Botërorit në qershor.
Siç raporton mlssoccer, për këtë fazë janë thirrur 26 lojtarë, ndërsa kundërshtarët amerikanë kanë ftuar një grup të madh lojtarësh pa paraqitje ndërkombëtare, përfshirë tetë adoleshentë. Marsch ka theksuar se nuk ka nevojë për ndryshime radikale tani; synimi është të vazhdojnë zhvillimin dhe të punojnë çdo ditë për të forcuar elementet ku dëshirojnë të jenë të shkëlqyer, ndërsa nis një cikël i ri drejt 2030-s.
Si objektiva të qarta për ciklin e ri ekipi ka ngritjen në 24 kombëtaret kryesore të FIFA-s dhe sigurimin e vendit në Potin 2 për shortin e Botërorit 2030, që do të përmirësonte rrugën në turne. Fitimi i Ligës së Kombeve të Concacaf ose i Gold Cup dhe kualifikimi direkt për 2030-ën janë gjithashtu pjesë e pritshmërive. Lojtarë me përvojë e të rinj do të gjejnë rolet e tyre; siç ka shprehur edhe Liam Millar, lojtarët e ndërtuar në grup duhet të ndihmojnë të ardhurit që të përshtaten me stilin e skuadrës.
Kanadaja do të jetë pa disa emra kyç gjatë këtij kampi—kapiteni Alphonso Davies është në muajin e mjaltit dhe Derek Cornelius është jashtë për shkak të një dëmtimi stërvitor—por një numër lojtarësh vijnë në përfaqësuese në formë të mirë nga klubet e tyre. Jonathan David sapo u huazua te Atlético Madrid dhe ka shënuar në ndeshjet e fundit, Cyle Larin ka tetë gola në dhjetë ndeshje për Southampton, ndërsa lojtarë si Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi dhe Nathan Saliba luajnë tani te Villarreal. Portieri Dayne St. Clair vjen pas suksesit në Campeones Cup me Inter Miami.
Në këtë fushatë skuadra do të nderojë edhe lojtarë që kanë shënuar një epokë në përfaqësuese: Junior Hoilett dhe Samuel Piette, secili me 69 ndeshje me kombëtaren, do të marrin përkujtime të veçanta në ndeshjet me Chile dhe Peru, pasi të dy u lanë jashtë skuadrës së Botërorit dhe pritet që këto të jenë paraqitjet e tyre të fundit me përfaqësuesen. Sipas mlssoccer, Marsch dhe stafi shohin këtë periudhë si mundësi për të konsoliduar identitetin e skuadrës dhe për të ndërtuar një themel më të fortë drejt synimeve për 2030.
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