🌤️
Tiranë 19°C · Kryesisht kthjellët 23 Tetor 2026
S&P 500 7,643 ▼0.26%
DOW 52,248 ▼1.17%
NASDAQ 26,052 ▲0.17%
NAFTA 102.52 ▲3.07%
ARI 3,999 ▼1.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
₿ CRYPTO
BTC $81,772 ▼ -0.04% ETH $2,409 ▼ -0.1% XRP $1.3168 ▼ -0.56% SOL $104.7000 ▲ +0.14%
S&P 500 7,643 ▼0.26 % DOW 52,248 ▼1.17 % NASDAQ 26,052 ▲0.17 % NAFTA 102.52 ▲3.07 % ARI 3,999 ▼1.52 % S&P 500 7,643 ▼0.26 % DOW 52,248 ▼1.17 % NASDAQ 26,052 ▲0.17 % NAFTA 102.52 ▲3.07 % ARI 3,999 ▼1.52 %
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
23 Tet 2026
Breaking
Dita e nesërme me dy protesta dhe taktikë populiste, PD para Kryeministrisë në mesditë, studentët në orën 14:00 te minis U rrit larg Kosovës, por e ëndërroi gjithmonë fanellën dardane: Fjalët e Erblinit që të drithërojnë «Wildwood» i LAIKA-s drejt 1 milion dollarëve nga shfaqjet paraprake: synon hapje dyshifrore në Amerikën e Veriut Lifestyle Conference 2026: Nga ndërgjegjësimi te veprimi për një shëndet më të mirë Hakerët depërtuan për muaj në sistemin e Navigate360, u kopjuan të dhëna të ndjeshme personale
Menu
Kronika

Pas disa orësh kërkime, gjendet dhe shpëtohet turisti i huaj në Vlorë

· 1 min lexim

Pas disa orësh kërkimesh, është gjetur dhe shpëtuar turisti i huaj që kishte humbur orientimin në Vlorë. Operacioni u realizua nga grupi i Shpëtimit Alpin dhe Speleologjik të Shqipërisë, në bashkëpunim me Policinë.

Pas lokalizimit, turistit iu dha ushqim dhe ndihma e nevojshme, ndërsa grupet e shpëtimit po punojnë për ta nxjerrë drejt qytetit. Sipas informacionit paraprak, ai raportohet në gjendje të mirë shëndetësore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu