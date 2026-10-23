Pas disa orësh kërkime, gjendet dhe shpëtohet turisti i huaj në Vlorë
Pas disa orësh kërkimesh, është gjetur dhe shpëtuar turisti i huaj që kishte humbur orientimin në Vlorë. Operacioni u realizua nga grupi i Shpëtimit Alpin dhe Speleologjik të Shqipërisë, në bashkëpunim me Policinë.
Pas lokalizimit, turistit iu dha ushqim dhe ndihma e nevojshme, ndërsa grupet e shpëtimit po punojnë për ta nxjerrë drejt qytetit. Sipas informacionit paraprak, ai raportohet në gjendje të mirë shëndetësore.
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