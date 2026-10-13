Pas kthimit nga Luksemburgu, Rama mbledh nesër Grupin e PS dhe ministrat! Zbulohen 2 çështjet që do diskutohen…
Menjëherë pas kthimit nga Luksemburgu ku mbahet konferenca e 10 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe BE-s, rreth mbrëmjes së sotme (13 tetor), kryeministri Edi Rama do t’i drejtohet nesër Pallatit të Brigadave për mbledhjen e zgjeruar me Grupin Parlamentar të PS dhe ministrat.
Mësohet se y janë çështjet kryesore për diskutim.
Raportimi për ecurinë e “Pranisë Besnike” ku deputetët kanë dy minuta kohë secili për të bërë pyetje apo diskutime.
Çështja e dytë lidhet me një prezantim të “Pasqyrë Albania”.
Në fund konkluzionet dhe porositë do të jepen nga kryeministri Edi Rama dhe Kryetari Grupit të PS Taulant Balla.
Kjo mbledhje e kësaj të mërkure është në vazhdën e të tilla takimeve me formatin Grup PS plus Ministra e cila zhvillohet të shtunën e fundit e çdo muaji, informon TCH.
Në kushtet kur e fundit e shtunë e Shtatorit, u dominua nga diskutimi e më pas votimi në parlament i hartës së re territoriale, është zgjedhur e mërkura për të vijuar një takim të tillë të këtij formati.
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