Peci pas protestës: Stop sulmeve ndaj Donika Gërvallës
Kryetari i Partisë Guxo, Faton Peci, ka reaguar pas protestës së sotme të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prishtinë, duke thënë se UÇK-ja ka qenë dhe mbetet, sipas tij, “e krejt kombit shqiptar”.
Përmes një postimi në Facebook, Peci tha se protesta është një e drejtë e garantuar në demokraci dhe se Partia Guxo e respekton atë.
“UÇK ka qenë dhe mbetet e krejt kombit shqiptar, ka qenë dhe mbetet simbol e vlerë e këtij populli dhe kështu do të mbetet përjetësisht”, ka shkruar Peci.
Ai tha se Guxo kundërshton atë që e cilësoi si përpjekje për stigmatizimin, demonizimin dhe linçimin e Donika Jusuf Gërvallës përmes manifestimeve të tilla.
“Protesta është shenjë civilizimi dhe e drejtë e garantuar në demokraci. Si të tillë, ne e respektojmë. Mirëpo, çdo përpjekje për stigmatizimin, demonizimin dhe linçimin e Donika Jusuf Gërvallës me anën e manifestimeve të tilla, do të merr kundërshtimin tonë me të ashpër”, ka deklaruar ai.
Peci ka përmendur edhe kontributin e familjes Gërvalla në historinë e Kosovës, duke e lidhur atë me luftën për liri dhe me UÇK-në.
“Në historinë tonë të gjatë të sakrificës për liri, familja e saj dhe vetë Donika Gërvalla paraqesin një kapitull të rëndësishëm dhe të ndritshëm (njëra nga Brigadat e UÇK-së është quajtur “Jusuf Gërvalla”) dhe është udhërrëfyes e manual se si jetohet e vdiset për atdhe.”
“Këtë nuk e harrojmë dhe këtë nuk GUXOjmë ta harrojmë!”, ka shkruar Peci.
Në fund, ai ka bërë thirrje që, siç u shpreh, të ndalen sulmet ndaj Donika Gërvallës.
“Prandaj, stop sulmeve ndaj Donika Gërvallës!”, thuhet në postimin e tij. /Telegrafi/
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