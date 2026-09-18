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Kosova

Peci pas protestës: Stop sulmeve ndaj Donika Gërvallës

· 2 min lexim

Kryetari i Partisë Guxo, Faton Peci, ka reaguar pas protestës së sotme të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prishtinë, duke thënë se UÇK-ja ka qenë dhe mbetet, sipas tij, “e krejt kombit shqiptar”.

Përmes një postimi në Facebook, Peci tha se protesta është një e drejtë e garantuar në demokraci dhe se Partia Guxo e respekton atë.

“UÇK ka qenë dhe mbetet e krejt kombit shqiptar, ka qenë dhe mbetet simbol e vlerë e këtij populli dhe kështu do të mbetet përjetësisht”, ka shkruar Peci.

Ai tha se Guxo kundërshton atë që e cilësoi si përpjekje për stigmatizimin, demonizimin dhe linçimin e Donika Jusuf Gërvallës përmes manifestimeve të tilla.

“Protesta është shenjë civilizimi dhe e drejtë e garantuar në demokraci. Si të tillë, ne e respektojmë. Mirëpo, çdo përpjekje për stigmatizimin, demonizimin dhe linçimin e Donika Jusuf Gërvallës me anën e manifestimeve të tilla, do të merr kundërshtimin tonë me të ashpër”, ka deklaruar ai.

Peci ka përmendur edhe kontributin e familjes Gërvalla në historinë e Kosovës, duke e lidhur atë me luftën për liri dhe me UÇK-në.

“Në historinë tonë të gjatë të sakrificës për liri, familja e saj dhe vetë Donika Gërvalla paraqesin një kapitull të rëndësishëm dhe të ndritshëm (njëra nga Brigadat e UÇK-së është quajtur “Jusuf Gërvalla”) dhe është udhërrëfyes e manual se si jetohet e vdiset për atdhe.”

“Këtë nuk e harrojmë dhe këtë nuk GUXOjmë ta harrojmë!”, ka shkruar Peci.

Në fund, ai ka bërë thirrje që, siç u shpreh, të ndalen sulmet ndaj Donika Gërvallës.

“Prandaj, stop sulmeve ndaj Donika Gërvallës!”, thuhet në postimin e tij. /Telegrafi/

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