Për tri ditë 2.720 shkelje në trafik, 67 persona privohen nga liria për drejtim të pakujdesshëm
Kontrollet e policisë në mbarë Maqedoninë e Veriut nga 23 deri më 25 tetor zbuluan 1.360 raste tejkalimi të shpejtësisë, ndërsa 27 automjete u sekuestruan.
Policët në mbarë Maqedoninë e Veriut, gjatë tri ditëve nga 23 deri më 25 tetor, kanë konstatuar gjithsej 2.720 shkelje në trafik, siç njofton MIA. Shifrat u bënë publike sot nga Ministria e Punëve të Brendshme, pas kontrolleve të rregullta të kryera në rrugët e gjithë vendit.
Sipas raportimit të MIA-s, saktësisht gjysma e shkeljeve, 1.360, u përket drejtuesve që nuk e respektuan shpejtësinë e lejuar të lëvizjes. Policia ka sanksionuar edhe 328 shkelje për parkim të parregullt dhe ka shqiptuar 57 sanksione për drejtim nën ndikimin e alkoolit.
Si rezultat i kontrolleve, 67 persona u privuan nga liria për drejtim të pakujdesshëm të automjetit. Prej tyre, shtatë drejtuan nën ndikimin e alkoolit, 21 drejtuan pa patentë shoferi dhe tetë nuk e respektuan ndalimin e mëparshëm për drejtim. Tre persona të tjerë u privuan nga liria për tejkalim të shpejtësisë jashtë zonës së banuar dhe një për tejkalim të shpejtësisë brenda zonës së banuar.
Gjatë të njëjtës periudhë, policia sekuestroi 27 automjete, në përputhje me nenin 300-b të Kodit Penal. Nga trafiku u larguan edhe 23 automjete të paregjistruara dhe katër automjete për shkak të parregullsive teknike.
Kontrollet kapën edhe 33 drejtues motoçikletash pa helmetë mbrojtëse dhe 239 pjesëmarrës në trafik që nuk përdornin rripin e sigurisë, ndërsa tetë drejtues u sanksionuan për mosrespektim të kushteve të përcaktuara për errësimin e xhamave të automjeteve.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se kontrollet në trafik do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe u bëjnë apel të gjithë pjesëmarrësve në trafik t’i respektojnë rregullat dhe rregulloret, për siguri më të madhe në rrugë.
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