Pelisteri mposht Shkupin 101:94 në Manastir, Koçoviç shkëlqen me 31 pikë
Fitorja e dytë e bitollasve në Superligën e basketbollit erdhi pas një përmbysjeje dhe një fundi dramatik ndaj nënkampionit në fuqi
Basketbollistët e Pelisterit shënuan fitoren e dytë në Superligën vendase, pasi mbrëmjen e së dielës në fushën e tyre në Manastir mposhtën nënkampionin në fuqi, Shkupin, me rezultat 101:94, në një ndeshje me shumë pikë dhe fund të pasigurt, siç njofton Sport1.
Mysafirët nga Shkupi e hapën më mirë duelin dhe e fituan çerekun e parë me 19:26, por Pelisteri gradualisht e shkriu disavantazhin dhe u rikthye në lojë. Bitollasit në vazhdim e ngritën nivelin e lojës dhe në finishin dramatik arritën një fitore të rëndësishme, sipas raportimit të Sport1.
Minutat e fundit sollën pasiguri të vërtetë rezultati. Millovanoviç ishte në ritëm të shkëlqyer gjuajtjeje dhe realizoi tri treshe në finish, me të cilat Shkupi mbeti në lojë për rezultat pozitiv. Megjithatë, Pelisteri kishte përgjigje në momentet kyçe, ndërsa kur gjuajtja nuk shkonte sipas planit, basketbollistët vendas u mbështetën në kërcimin sulmues.
Koçoviç dhe Dimitriev ishin ndër lojtarët që morën përgjegjësi në minutën e fundit, duke realizuar pikë të rëndësishme për konfirmimin e triumfit të skuadrës bitollase, siç njofton Sport1.
Koçoviç, i cili mbërriti në Manastir para rreth dhjetë ditësh, sërish ishte shënuesi më i mirë i Pelisterit me 31 pikë dhe tregoi edhe një herë se do të jetë një përforcim i rëndësishëm për ekipin. Në anën tjetër, ndeshje të shkëlqyer zhvilloi qendra Parker, i cili e mbylli takimin me 25 pikë dhe 11 kërcime, por paraqitja e tij nuk mjaftoi që Shkupi t’i shmangej humbjes.
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