“Perëndeshja që vëzhgon”: muzikalit korean i zbulohet kasti i plotë për showcase-in në Londër
Shfaqja e dytë londineze e produksionit original korean mbahet më 12 tetor në Charing Cross Theatre, si hap drejt një produksioni të plotë britanik në 2027
Gjashtë aktorë i janë bashkuar kastit të “The Goddess Is Watching” (“Perëndeshja që vëzhgon”), muzikalit original korean që do të prezantohet në showcase-in e dytë londinez më 12 tetor 2026, në Charing Cross Theatre. Kastin e shpallur e përbëjnë JoJo Meredith në rolin e Seokgu, Xander Pang si Yeongbeom, Laurence Mossman si Donghyeon, Chloe Saracco në rolin e Perëndeshës, Joe Thompson-Oubari si Sunho dhe Jack Ofrecio si Juhwa, ndërsa kasting-u për rolin e Changseop vijon dhe do të shpallet veçmas.
Showcase-i, që do të mbahet vetëm me ftesë për profesionistë të industrisë — producentë, regjisorë, programues, dramaturgë dhe investitorë potencialë — shënon fazën e fundit të procesit të zhvillimit londinez të muzikalit, me qëllim një produksion të plotë në Mbretërinë e Bashkuar në 2027. Versioni i prezantuar në tetor është i zhvilluar më tej në anglisht, me vëmendje të veçantë ndaj kontekstit dramatik, marrëdhënieve mes personazheve dhe udhëtimit emocional të tyre.
Shfaqja, e vendosur gjatë Luftës Koreane, ndjek gjashtë ushtarë nga palë kundërshtare që ngecin së bashku në një ishull të pabanuar. Në përpjekje për të ngushëlluar një ushtar thellësisht të traumatizuar, të tjerët shpikin historinë e një perëndeshe që vëzhgon ishullin — një gënjeshtër që fillimisht shërben për mbijetesën, por që gradualisht i bashkon armiqtë e dikurshëm dhe i lejon të rizbulojnë dhembshurinë dhe humanitetin e përbashkët.
Showcase-i do të drejtohet nga Bronagh Lagan, regjisore e nominuar për Olivier Award për “Cruise”, me Colm O’Regan që rikthehet si drejtor muzikor. Ai vijon punën zhvillimore që nisi me showcase-in e parë londinez në The Other Palace në nëntor 2025. Produksioni po zhvillohet në Londër nga Yeonwoo Stage dhe ILOVESTAGE UK Ltd, si pjesë e një bashkëpunimi të vazhdueshëm mes industrisë koreane dhe asaj britanike të teatrit.
Burimi: BroadwayWorld
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