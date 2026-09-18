«Hirushja» e Matthew Bourne feston 30 vjet: shpallet kasti i plotë i turneut në Britaninë e Madhe
Produksioni i dashur i New Adventures hap turneun më 16 nëntor në Plymouth dhe kthen sezonin e Krishtlindjeve në Sadler's Wells; Imperial War Museums bëhet partner zyrtar
Kompania e kërcimit New Adventures ka shpallur kastin e plotë për turneun 2026–2027 në Mbretërinë e Bashkuar të «Hirushes» së Matthew Bourne, produksionit që kthehet për 30-vjetorin e tij. Hannah Kremer dhe Katrina Lyndon do të ndajnë rolin e Hirushes, ndërsa Reece Causton dhe Rory Macleod do të jenë piloti heroik i RAF-it, Harry. James Lovell, Andy Monaghan dhe Kingston Taylor do të interpretojnë Engjëllin – «kumbarin zanor» të kësaj versioni – kurse Michela Meazza dhe Daisy West do të jenë njerka Sybil, me Nicole Kabera që i bashkohet kastit gjatë turneut.
Turneu do të hapet në Theatre Royal Plymouth më 16–21 nëntor 2026, do të vazhdojë në Lowry të Salford-it (24–28 nëntor), para sezonit vjetor të Krishtlindjeve në Sadler’s Wells të Londrës (1 dhjetor 2026 – 17 janar 2027) – sezoni i 24-të radhazi i Krishtlindjeve i New Adventures në atë skenë – dhe më pas do të vizitojë edhe 14 skena të tjera gjatë vitit 2027: Milton Keynes, Woking, Birmingham, Liverpool, Hull, Nottingham, Southampton, Cardiff, Canterbury, Bradford, Norwich, Glasgow, Newcastle dhe Edinburgh. Në total, 17 skena në 24 javë.
«Është emocionuese të mirëpresim një kast pothuajse tërësisht të ri për ta sjellë në jetë sërish historinë tonë epike të dashurisë në kohë lufte, për 30-vjetorin e saj,» tha Matthew Bourne. «Në fakt, përveç të mrekullueshmes Michela Meazza, që luajti në produksionin origjinal të vitit 1997, të gjithë protagonistët do t’i marrin këto role të lakmuara për herë të parë këtë sezon. Jemi jashtëzakonisht krenarë që 73 për qind e kompanisë së Hirushes kanë dalë nga programet tona të zhvillimit të talentit New Adventures.»
Si pjesë e turneut, Imperial War Museums do të jetë partner zyrtar: New Adventures do të mbajë punëtori kërcimi të frymëzuara nga «Hirushja» gjatë festivalit Big Story Festival më 25 dhe 26 tetor, bazuar në ekspozitën më të re «Childhood in War»; muzeu do të presë kastin për një ditë kërkimore në ekspozitat e tij, dhe programi i shfaqjes do të përfshijë një diskutim mes skenografit Lez Brotherston dhe kuratorit James Taylor mbi artefaktet e kohës së luftës që frymëzuan dizajnin e produksionit.
Një nga produksionet më të dashura të New Adventures, «Hirushja» e Bourne është një histori dashurie e vendosur në Londrën e Luftës së Dytë Botërore: një takim i rastësishëm i dhuron Hirushes dhe pilotit të saj një natë magjike, përpara se tmerret e Blitz-it t’i ndajnë. Me skenografinë e Lez Brotherston-it, fituese e çmimit Olivier, ndriçimin e Neil Austin dhe muzikën madhështore të Prokofievit, produksioni mbetet një tribut prekës për shpirtin e Londrës në kohën kur çdo sekondë vlente.
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